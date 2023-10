Ob pogledu nanj bi prej rekla, da je ušel iz fitnesa

Slovenska metropola bo ta konec tedna znova v znamenju teka. Na že 27. Volkswagen Ljubljanskem maratonu se bo danes in jutri na vseh razdaljah predstavilo več kot 22.500 tekačev in tekačic iz različnih koncev sveta. O največjem tovrstnem spektaklu na tem delu Evrope smo govorili z Barbaro Železnik, direktorico Timinga in vodjo projekta maratona v Ljubljani.

Koliko tekmovalcev bo na startu najdaljšega teka – na 42 km?

»Največ v zadnjih treh letih – dobrih 2000. V nedeljskem sporedu se bo sicer z različnimi razdaljami spopadlo prek 13.500 tekačev. Vseh prijavljenih je prek 22.500, od teh je nekaj več kot 7600 šolarjev, kar je največ v zadnjih letih. Zgolj 'lumpijev', torej najmlajših, je skoraj 1500. V prejšnjih letih smo jih imeli manj kot 1000.«

Verjetno bo veliko tudi tujcev, kajne?

»Da, največ v zgodovini našega maratona – malce več kot 4500 iz 68 držav, kar je 34 odstotkov vseh udeležencev v nedeljskih tekih. Med njimi bo – zanimivo – tudi 71-letni Britanec z vzdevkom Forrest Gump. Že nekaj dni pred maratonom so v Ljubljano pripotovali Finci, Francozi, Islandci, Mehičani in drugi tujci, tako da resnično obstaja tudi tekaški turizem. Udeležujejo se maratonov po vsem svetu ter zbirajo žige oziroma točke.«

Ali lahko izpostavite glavne favorite?

»Težko. Med drugimi imamo na startu lanskega zmagovalca, Gebretsadika Abraho Adihano iz Etiopije, ki je pred letom zmagal s časom 2;06:09. Potem je tu – kot vem – tudi Eritrejec Tesfay Ghebreab Henok, ki je bil lani drugi. A maraton je sila nepredvidljiv. Verjetno tudi v Chicagu niso računali, da bo zmagal Kenijec Kelvin Kiptum, in to povrhu s svetovnim rekordom (2;00:35). V teku na 42 km zares veliko dejavnikov vpliva na razplet, zato so napovedi sila nehvaležne. Tudi mi lani nismo pričakovali takšnega dosežka, da rekorda (2;04:58), ki ga je leta 2018 v Ljubljani tekel Etiopijec Sisay Lemma, sploh ne omenjam. Na koncu koncev Lemma ni imel tipične tekaške postave. Ko sem ga videla, bi prej rekla, da je ušel iz fitnesa.«

Med prijavljenimi je tudi v zadnjih letih najboljša slovenska maratonka Neja Kršinar.

»Da, ob Neji bo od boljših Slovencev nastopil tudi Rok Puhar, udeleženec SP leta 2017 v Londonu. Ljubljanski maraton letos šteje tudi za državno prvenstvo, za kolajne se bo potegovalo 37 tekačev, od tega 25 moških in dvanajst žensk, ki so uradno registrirani pri klubih in tako tudi člani atletske zveze. Omeniti kaže, da sta v polmaratonu med prijavljenimi tudi Maruša Mišmaš Zrimšek in Primož Kobe, na startu 10-kilometrske preizkušnje pa bo tudi Klara Lukan.«

Neja Kršinar je v zadnjih letih najboljša slovenska maratonka. FOTO: Voranc Vogel

Koliko znaša vaš proračun?

»Giblje se okrog milijona evrov. To je odvisno od števila tekmovalcev, od tega, kaj si privoščimo … Letos smo spremenili določene stvari: start, traso, sejem Tečem, na katerem se predstavljajo različni proizvajalci, ki so povezani s športom (opremo, prehrano …), smo preselili v stožiško areno, v soboto bo tam med 15. in 19. uro tudi t. i. Testeninka, tradicionalna zabava s pašto, na katerem se lahko športniki malo družijo med seboj in preizkusijo različne testenine. Znova bomo imeli kar nekaj spremljevalnih dogodkov, pripravili smo štiri navijaške točke. Vabimo čim več ljubiteljev teka, najhitrejši bodo prejeli praktične nagrade.«

Ambasador prireditve je tudi Tadej Pogačar.

»Drži. Tadej je naš slovenski ambasador, na kar smo izjemno ponosni. V domovini je bil prejšnji konec tedna in upali smo, da bo lahko prišel na našo prireditev, a se je medtem že odpravil na priprave v tujino. Tekači si bodo lahko za simbolično donacijo kupili njegovo majico. Med našimi ambasadorji sta tudi hrvaška tekačica Matea Parlov, udeleženka olimpijskih iger v Tokiu 2021 in evropska podprvakinja iz Münchna 2022, ter srbska skakalka v daljino Ivana Vuleta (Španović), letošnja svetovna prvakinja iz Budimpešte. Veliko tekačev prihaja namreč k nam tudi iz Hrvaške in Srbije.«

Kje boste spremljali maraton?

»Vsepovsod. Ker me je strah kakšnih nepredvidenih situacij, obredem vse trge in ceste. Ker tudi sama rada in veliko tečem, me sprašujejo, ali se bom podala tudi na start, a jim odvrnem, da prav na maratonu ne bom tekla, povsod drugod pa.«