Novaka je rešil čudežni Ulises

Srbska enklava v Avstraliji je številna zaradi ekonomskih in političnih razlogov, po svoje vanjo sodi tudi Novak Đoković. Vodilni teniški igralec sveta je v nedeljo osvojil že 18. turnir za grand slam, polovico uspehov pa je dosegel na odprtem prvenstvu Avstralije, na katerem je na seznam poraženih finalistov dodal še Danila Medvedjeva. Ob prvem zmagoslavju leta 2008 je v odločilnem dvoboju ugnal Jo-Wilfrieda Tsongaja, nato štirikrat Andyja Murrayja in dvakrat Rafaela Nadala, lani še Dominica Thiema.



Đoković je rekorder in neverjetna stalnica Melbourna, kjer je v zadnjih sedmih letih izgubil le dve partiji. Leta 2018 ga je v osmini finala izločil Korejec Hjeon Čung, leto prej Uzbekistanec Denis Istomin že v 2. krogu. Ko je v Wimbledonu 2018 prebrodil obdobje težav s poškodbami in iskanja pravega trenerja, med katerim dve leti ni osvojil turnirja velike četverice, pa se zdi, da mu nihče ne more do živega. Težo let pač bolje prenaša kot njegova dolgoletna tekmeca za teniško prevlado Roger Federer in Nadal, Murray in Martin del Potro sta izgubila vojno s poškodbami, zastopniki novega elitnega rodu pa zablestijo vsake toliko časa, a brez potrebne stanovitnosti in šampionske karizme, s katero bi pritegnili zanimanje množic.



Srbski zvezdnik je bil na letošnjem OP Avstralije v središču pozornosti še pred začetkom turnirja. Njegovo soglasje je bilo namreč odločilno, da so prireditelji na en mah povečali nagradni sklad za 0,7 odstotka v primerjavi z lansko prireditvijo in znižali prejemke najuspešnejših. Đoković je tako zapustil Melbourne z 2,113 milijona dolarjev ali z milijonom manj, kot je zaslužil z lanskim zmagoslavjem. Hkrati pa bo minil še lep čas, da bo utonila v pozabo zgodba o njegovi poškodbi trebušne mišice. Po dvoboju 3. kroga z Američanom Taylorjem Fritzem se je pritoževal na ves glas in nenehno spraševal, ali se bo lahko naslednji dan vrnil na igrišče, a v naslednjih štirih nastopih v seštevku izgubil le dva niza ter poslal domov Miloša Raonića, Alexandra Zvereva, Aslana Karaceva in za konec še Medvedjeva.

Argentinec z zlatima rokama

Po srečnem in spretnem razpletu je Đoković priznal, da ima zanj ogromno zaslug Ulises Badio, s katerim je začel sodelovati leta 2017. Argentinec je diplomiral iz kineziologije in fizioterapije, uspešno pa se je poglobil v ročno masažo, kiropraktiko, akupunkturo in kitajsko medicino ter skrbi, da je vodilni igralec sveta najbolje telesno pripravljen v teniški karavani. Kot pravi, zaradi telesne zgradbe srbskega asa neredko ponavljata raztezne vaje tudi po štirikrat dnevno.



»Uli je izjemen človek in strokovnjak, veliko mu je do moje kariere in telesa. On je najzaslužnejši, da sem do konca igral v Melbournu. Njegove terapije so izjemne, a ni šlo niti brez protibolečinskih dodatkov. Pravkar sem se vrnil s slikanja z magnetno resonanco, ki je pokazalo, da se mi je natrganina v mišici povečala s prvotnih 17 milimetrov na 25, zato bom potreboval počitek,« je pojasnil Đoković.



