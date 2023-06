Nova odlična učenka priznane češke šole

Med igralci športnih stav je veliko takšnih, ki radi napovedujejo presenečenja. Ne glede na to pa ne gre verjeti, da je prav spodobna množica tistih, ki so pred začetkom letošnjega drugega teniškega turnirja za grand slam mesto v finalu namenili Čehinji Karolini Muchovi, zdaj 43. igralki lestvice WTA. In ne nazadnje: tudi ko se je uvrstila med štiri najboljše in se pomerila z Arino Sabalenka za finalno vstopnico, je večina poznavalcev zmago pripisovala Belorusinji. Toda še ena od predstavnic priznane češke teniške šole bo danes ob 15. uri prvič doslej nastopila v finalu turnirja velike četverice.

Pomerila se bo z vodilno igralko sveta Igo Šwiatek. Slovito Poljakinjo je v njunem edinem medsebojnem dvoboju, aprila 2019 v Pragi, premagala. »Uf, ampak to so bili res povsem drugačni časi, Iga je takrat v našem glavnem mestu nastopila v kvalifikacijah,« se je spomnila Muchova, sicer doma iz Olomouca, prikupnega mesta z Unescovo zaščito na češkem vzhodu, in o današnji tekmici nadaljevala: »Zdaj je Iga že nekaj časa št. 1 svetovnega ženskega tenisa in zato bo tudi v tem finalu favoritinja. Jaz pa sem se takoj po počitku po napetem polfinalu z Arino sestala s svojim spremljevalnim štabom. Vsi skupaj smo se lotili analize igre moje tekmice v finalu in priprave, da bi se ji kar najbolje postavila po robu.«

Nič več o politiki

Čehinja je kot 43. na lestvici četrta najslabše uvrščena finalistka na odprtem prvenstvu Francije v tenisu doslej, obenem pa je že četrta češka igralka v pariškem finalu v zadnjih osmih letih: Lucie Šafarova (2015) in Marketa Vondroušova (2019) sta igrišče zapustili kot poraženki, Barbora Krejčikova pa se je pred dvema letoma vrnila domov s prestižno lovoriko. Lani je bila najboljša poljska zvezdnica, pri 22 letih vrstnica naše Kaje Juvan in tudi njena dobra prijateljica.

Ni dvoma o tem, da bo športnica iz Varšave danes v vlogi favoritinje, toda to je bila tudi Sabalenka, v 3. nizu je vodila že s 5:2, pa vseeno ostala praznih rok. In tako je bila številka 13 za Belorusinjo dejansko nesrečna. To je bil namreč njen 13. dvoboj v tej sezoni na turnirjih za grand slam, v vseh prejšnjih 12 je bila uspešna. Toda ob koncu ni bila videti pretirano potrta, le prosila je poročevalce, da ne bi več odgovarjala na vprašanja s politično vsebino, potem ko ji je eden od teh namignil, ali se počuti varno, potem ko je spregovorila, da ne podpira pogleda predsednika Aleksandra Lukašenka na vojno v Ukrajini. Precej več nasmeha je pozneje ponudila ob potrdilu iz Londona, da letos v Wimbledonu ne bo rdeče luči za nastop ruske in beloruske teniške srenje. »Ju-hu-hu! To je res sijajna novica,« je zavriskala vodilna športna zvezdnica iz Belorusije.