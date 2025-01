Norveško-švicarska napetost: Kristoffersen v Schladmingu vrnil udarec Odermattu!

Kakor so zapisali pri enem od švicarskih medijev, naj bi Henrik Kristoffersen na veleslalomu v Schladmingu, ki ga je dobil njegov rojak Alexander Steen Olsen, slovenski as Žan Kranjec pa je bil sedmi, pred vsemi ljudmi provociral tretjeuvrščenega Marca Odermatta. Po prihodu v cilj je namreč norveški smučarski zvezdnik, ko je na semaforju rezultatov videl, da je prevzel vodstvo, proti televizijski kameri glasno zakričal: »This is my house!« (To je moj dom)

Morda pa bom najbolje smučal na bližnjem svetovnem prvenstvu v Saalbachu in v Kranjski Gori.

S temi besedami naj bi vrnil milo za drago Odermattu, ki se je podobno zadrl po svojem nedavnem podvigu v Wengnu. To so pri švicarskem mediju nau.ch razumeli kot izzivanje njihovega šampiona. Norveški zvezdnik, ki je bil drugi za Steenom Olsnom, je ob tem le zamahnil z roko. »Neumnost! Schladming je zame resnično kot domača dirka. Že od januarja 2016 namreč živim v Avstriji,« je odvrnil 30-letni Norvežan.

Kranjec z mešanimi občutki

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec je imel po sedmem mestu, na katerem ga je le 15 stotink ločilo od tretjeuvrščenega Odermatta, mešane občutke.

»Na drugi progi nisem bil tako sproščen kot na prvi. Poskušal sem sicer napadati, a so me nekatere linije vrgle iz ritma. Malce mi je žal, ker šlo za tekmo majhnih razlik. Olsen je morda malo odskočil, meni pa do stopničk ni manjkalo veliko. A tako pač je. Vem, da se lahko na vsaki tekmi borim za najvišja mesta, tudi na spomladanski snežni podlagi. Morda pa bom najbolje smučal na bližnjem svetovnem prvenstvu v Saalbachu in v Kranjski Gori,« je svoj nastop v Schladmingu komentiral 32-letni as iz Bukovice pri Vodicah.