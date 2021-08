Norveški as občuduje risa Anžeta

Napočil je teden, ki so ga pri slovenski hokejski reprezentanci tako nestrpno pričakovali. Zlasti v letu, ko so vnovič ostali brez svetovnega prvenstva in so morali odštevati od zadnjega tedna v avgustu glede turnirja s tekmovalnim ciljem. Ta pa je zelo mikaven – tretja zaporedna uvrstitev risov na olimpijske igre! Podobno zahtevno kot pri prejšnjih dveh turnirjih pa bo očitno tudi zdaj.



V norveški metropoli je favorit pred četrtkovim začetkom Danska. Kar težko je verjeti, vendar ta skandinavska dežela še ni imela svoje hokejske reprezentance na olimpijskem turnirju. Pa je bila vsaj v predzadnjih in zadnjih kvalifikacijah bolj udaren kandidat za 1. mesto in tako vizum olimpijskih iger kot pa naša izbrana vrsta. V letu 2018 sta København in Herning gostila svetovno prvenstvo, kar je bil že izjemen motiv za vložek. Danski hokejisti, nekoč na nižji ravni kot slovenski, v svetu igre s palicami in ploščkom uživajo visok ugled, na seznamu za prihajajoči turnir so štirje akterji iz NHL (Nikolaj Ehlers/Winnipeg, Frans Nielsen/Detroit, Oliver Bjorkstrand/Columbus, Joachim Blichfeld/San Jose), osmerica jih prihaja iz ugledne švedske lige, zdaj je tudi že nekaj Dancev v KHL.



Hokejisti skandinavskega juga so bili konkurenčni na letošnjem svetovnem prvenstvu v Latviji in se na 12. mestu obdržali med elito, v njihovih vratih je blestel Sebastian Dahm, sicer čuvaj mreže KAC iz Celovca in v zadnji sezoni najboljši akter ICEHL.

Olimpijska rana

»Prav resno se pripravljamo za turnir v Oslu, motiv naše prve uvrstitve na olimpijske igre je izjemen,« je poudaril Kim Pedersen, reprezentančni direktor. Obenem so Danci prepričani, da še nikdar niso imeli tako močnega moštva kot prav zdaj. V nasprotju z njimi so gostitelji Norvežani kar zadržani. Seveda si v domači dvorani Jordal Amfi, kultnem športnem objektu, zgrajenem za OI v Oslu 1952 in nato lani krepko prenovljenem, želijo 1. mesto, sodeč po zadnjem pogovoru Matsa Zuccarella, edinega norveškega reprezentanta iz NHL, za vodilni nacionalni časnik Aftenposten, pa zelo spoštujejo prav našo izbrano vrsto.



»Drugače kot v prejšnjih kvalifikacijah bo zdaj Norveška napadala iz ozadja. Nismo favoriti! Anže Kopitar? Je med najboljšimi petimi hokejskimi centri na svetu. Ima dva Stanleyjeva pokala, dovolj zgovorni pa sta zame njegova želja igrati za reprezentanco in udeležba na tem turnirju,« je povedal omenjeni hokejist Minnesote. Norveška je sicer nastopila na zadnjih OI v Pjongčangu, v odločilni tekmi za uvrstitev v četrtfinale pa je po izjemnem boju in podaljšku premagala prav našo reprezentanco (2:1). Južna Koreja, sklepni tekmec risov v Oslu, pomeni večjo neznanko kot obe omenjeni skandinavski selekciji, obenem pa tekma z njo kliče k previdnosti. In tudi k slabim spominom. Slovenija se je pred dvema letoma s to reprezentanco pomerila na SP skupine B v Kazahstanu in izgubila s 3:5.



