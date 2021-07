Nole ekspres drvi k zlatemu slamu

Če ne več najhitrejše, pa gotovo najbolj točne vlake imajo na Japonskem, toda natančna srbska lokomotiva Novak Đoković kot znameniti šinkansen drvi proti popolni sezoni in popolni karieri. Ob Luki Dončiću verjetno najbolj oblegani športnik v olimpijski vasi je prihrumel v polfinale olimpijskega turnirja, potem ko je v uri in 10 minutah odpihnil Keija Nišikorija s 6:2 in 6:0.



Nišikori si je obetal, da bo ponovil uspeh iz Ria, kjer je osvojil bron, in rešil čast japonskega tenisa, potem ko se je neslavno poslovila Naomi Osaka, a je bil še bolj nebogljen kot čustveno razrvana zvezdnica. V prvem nizu je sicer imel takoj žogico za odvzem servisa, a je ni izrabil, v drugem pa mu je Nole zavezal teniško kravato. Številka 1 je letos osvojil OP Avstralije, Roland-Garros in Wimbledon, lovi koledarski slam in prvi zlati slam v moški konkurenci (leta 1988 je uspel Steffi Graf). Znojil se je, toda ne zaradi odpora tekmeca, temveč vročine in predvsem vlage, zaradi česar je izrazil nezadovoljstvo ter organizatorje prepričal, da so teniške dvoboje premaknili na večerni čas.



V Tokiu še ni oddal niza in izgubil le eno igro na svoj servis. V polfinalu se bo verjetno moral bolj potruditi, saj se bo pomeril z Alexandrom Zverevom, drugi polfinalni par je Karen Hačanov – Pablo Carreño Busta. Slednji je izločil drugega nosilca Danila Medvedjeva.

Znoj ni več neznosen

»Zelo sem vesel, to je bila moja najboljša predstava tukaj. Dvoboji niso lažji, a raven mojega tenisa se izboljšuje. To ni nekaj novega, sem igralec, ki se vedno bolje počuti, ko gre turnir proti koncu,« je Đoković zadovoljen z razvojem dogodkov pa tudi okoliščinami. »Super je bilo, igrati po peti uri popoldne je čisto nekaj drugega kot sredi dneva. Bilo je tudi nekaj sapice, ampak še vedno zelo vlažno. Še vedno je veliko potu, a ni tiste vročine, sonca, ki vse skupaj naredi neznosno,« je povedal Srb, ki se je po dvoboju z Nišikorijem vrnil na osrednje igrišče teniškega parka Ariaki ter se tudi v mešanih dvojicah z Nino Stojanović uvrstil v polfinale. Skupaj je v dveh dvobojih na igrišču preživel vsega 2 uri in 20 minut!



Zmagovalcu Davisovega pokala iz leta 2010 manjka le še olimpijsko zlato, ima le bron iz Pekinga 2008, v Tokiu pa lahko osvoji kar dva naslova. V ženski konkurenci, kjer so hitro izpadle prve tri nosilke, se bosta v finalu srečali nepričakovani tekmici, Švicarka slovaških korenin Belinda Benčič in Čehinja Marketa Vondroušova, 12. in 42. na lestvici WTA. Vondroušova je izločila četrto nosilko Jelino Svitolino s 6:3 in 6:1, Benčičeva po maratonu v 2 urah in 44 minutah Jeleno Ribakino s 7:6, 4:6, 6:3. »Čisto iz sebe sem, osvojiti kolajno za svojo državo je nekaj čudovitega, o tem sem sanjala, a nisem zares verjela, da se bo zgodilo,« je od ponosa žarela Benčičeva.

