Noč rekordov za uvod v novo ligo prvakov

Najbolj prestižno evropsko nogometno tekmovanje se je vrnilo s pompom, ki ga lahko pričara le liga prvakov. Na šestih tekmah prvega tekmovalnega dne so gledalci videli kar 28 zadetkov, levji delež so jih prispevali nogometaši Bayerna, ki so se nad nebogljenim Dinamom znesli z rekordnimi devetimi zadetki. Derbi Milana in Liverpoola je na trenutke spomnil na zlate čase obeh velikanov, pri Realu je že na debiju navdušil 18-letni čudežni deček. Pravi nogometni večer za sladokusce.

Še v 50. minuti tekme na münchenski Allianz Areni si ni bilo moč misliti, da spremljamo zgodovinsko srečanje. Dinamo je izkoristil nezbranost igralcev Bayerna, ki so se po vodstvu s 3:0 preveč sprostili, in prek Bruna Petkovića in Takuja Ogivare v manj kot minuti znižal na 3:2. Ko je zapretil še Marko Pjaca, je zadišalo po presenečenju.

9 doseženih zadetkov na eni tekmi je rekord lige prvakov 7 golov je v le štirih dneh dosegel Harry Kane 41 let je Aston Villa čakala na vrnitev med evropsko elito

In takrat je Bavarcem prekipelo, Dinamo je zbudil spečega leva in Harry Kane, Michael Olise ter soigralci so prerešetali mrežo nemočnega Ivana Nevistića za končnih 9:2! Pri Jutarnjem listu razočaranja nad igro edinega hrvaškega predstavnika niso skrivali: »Na trenutke je izgledalo, kot da se igra mali nogomet, Bayern se je poigraval z Dinamom. Je devet zadetkov blamaža, fiasko ali katastrofa? Ocenite sami.« Na mnenje Dinamove navijaške skupine ni bilo treba čakati dolgo, ob pirotehničnem šovu je po zadnjem sodnikovem žvižgu s tribun odmevalo jasno sporočilo: »Igralci odhajajo, uprave odhajajo, Dinamo ostaja.« Modri so pred tem izgubili domači derbi s Hajdukom.

Harry Kane je bil junak bavarske veselice. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Sedem golov v štirih dneh

Bolj kot polom Zagrebčanov odmeva strelski šov Bayerna. Po zaspanem začetku sezone so Bavarci ujeli pravo formo, v soboto so se s 6:1 znesli nad Kielom, Dinamo jo je odnesel še slabše. Kane je v le štirih dneh dosegel kar sedem zadetkov.

»To je bil izjemen večer, pri tretji enajstmetrovki nisem več vedel, kam naj merim, tega nikoli ne treniramo. Še bolj pomembno pa je, da smo odigrali odlično tekmo kot moštvo, na tem moramo graditi,« je bil karakteristično skromen s štirimi goli najkoristnejši igralec tekme. Postal je četrti nogometaš Bayerna, ki je na tekmi lige prvakov dosegel štiri gole (Gomez, Gnabry, Lewandowski), lahko bi postal tudi rekorder elitnega tekmovanja na stari celini, a mu je VAR zaradi prepovedanega položaja peti zadetek razveljavil, tako da rekord ostaja v rokah Luiza Adriana (5 golov za Šahtar proti Bateju leta 2014).

Kar ni uspelo angleškemu kapetanu, je Bavarcem kot moštvu. Prvi so na tekmah lige prvakov dosegli devetico, absolutni rekord za največ zadetkov na tekmi pa ostaja v rokah Borussie Dortmund in varšavske Legie (8:4, november 2016). 17. september bo zgodovinski za Bayern in ligo prvakov, v Zagrebu ga bodo skušali čim prej pozabiti.

Po 41 letih znova med elito

V zgodovino prenovljene lige prvakov se je vpisal tudi turški 19-letnik Kenan Yildiz, ki je za Juventus ob zmagi s 3:1 nad PSV v 21. minuti dosegel prvi gol in tako postal prvi strelec ligaškega dela lige prvakov. Na Otoku slavijo vrhunsko vrnitev Aston Ville, ki je po 41 letih znova zaigrala v najmočnejšem tekmovanju. Prvaki evropskega pokala iz sezone 1982 so s 3:0 v Švici ugnali Young Boys in poskrbeli za evforijo, Villa Park je za gostovanje Bayerna 2. oktobra že dolgo razprodan, atmosfera v Birminghamu bo naelektrena.

Kenan Yildiz je postal prvi strelec v novem, ligaškem delu lige prvakov. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Precej drugače je bilo v Milanu, še dan pred tekmo je bilo za gostovanje Liverpoola (!) prostih več kot 19.000 sedežev na San Siru. Domačini so vedeli, zakaj – AC Milan je le še bleda senca nekdanjega šampionskega moštva, gol Christiana Pulišića v 3. minuti jim je vlil lažno upanje na presenečenje proti »reds«, ki so rezervirani predstavi navkljub zlahka slavili s 3:1. Z enako zmago kot Liverpool so sezono začeli tudi branilci naslova iz Madrida, tudi pri belem baletu je ob zmagi s 3:1 navdušil le 18-letni Endrick, ki je v 95. minuti po sprintu čez celo igrišče s prvencem v LP potrdil vse tri točke. Tudi v tem je čar lige prvakov: na koncu šteje le rezultat, ne umiranje v lepoti.