Nigerijski napadalci zadevajo kot za stavo: trije goli Orbana v treh minutah

Nigerijska nogometna reprezentanca je postala repertoar, kar zadeva udeležbe na svetovnih prvenstvih, a na zadnjega, lani v Katarju, se ni uvrstila. Na afriški celini jo je v odločilnem razigravanju za pot na Arabski polotok izločila Gana, ko je po uvodni domači tekmi brez zadetkov v povratni iztržila izid 1:1 in si zaradi gola v gosteh priigrala nastop na mundialu.

Nigerijci so na SP nastopili šestkrat, prvič leta 1994, njihov najboljši dosežek je trikratno igranje v 1/8 finala. Superorli, kakor je priljubljen naziv nigerijskih reprezentantov, so imeli več superigralcev, kot so Nwankwo Kanu, Jay-Jay Okocha, Obafemi Martins. Zdaj v svojih vrstah premorejo kopico vrhunskih napadalcev, zaradi katerih bi superorli lahko super poleteli na naslednjem svetovnem prvenstvu leta 2026 v Kanadi, Mehiki in ZDA.

Skupaj zabili kar 121 golov

Lahko kar zapišemo, da ima Nigerija najboljše strelce, šest njenih napadalcev je v zadnji klubski sezoni v Evropi skupaj zabilo 121 golov. Vrh te afriške uspešnice je Victor Osimhen. Za italijanskega prvaka Napoli je 24-letnik v 32 nastopih dosegel 26 zadetkov in bil seveda na vrhu lestvice strelcev v serie A. Skupaj se je v vseh tekmovanjih na 39 dvobojih 31-krat veselil zadetka. Za nigerijsko izbrano vrsto je denimo zbral 25 nastopov in že 17 golov. V Belgiji se je za klub Royale Union Saint-Gilloise izkazal 22-letni Victor Boniface. Za klub iz Bruslja je v sezoni 2022/23 v vseh tekmovanjih v 51 nastopih 17-krat zatresel mrežo, v ligaškem tekmovanju je razmerje 37-9. Nekaj je, češnja na vrhu torte še pride.

Paul Onuachu (29 let) je uvodno polovico pretekle sezone odigral za belgijski Genk, njegove številke so impresivne: v ligi 19 tekem, 16 golov, skupno 22-17. Januarja je zamenjal klub in prestopil v Southampton, na enajstih tekmah ni zatresel mreže, moštvo z južne angleške obale pa se je moralo posloviti od elitnega ligaškega razreda. Štiriindvajsetletni napadalec Nice Terem Moffi ima naslednje številke: v ligue 1 16-6, skupaj 20-9. Do februarja pa je igral za drugi francoski klub, Lorient, in na 18 obračunih v ligi 12-krat zabil.

Zabil 20 golov na 22 tekmah

Tu je tudi Ademola Lookman iz italijanske Atalante. Petindvajsetletnik je v pretekli sezoni za klub iz Bergama v prvenstvu na 31 srečanjih zbral 13 zadetkov, skupno še z italijanskim pokalom je razmerje 33:15. Naslednji, zadnji Nigerijec, pa je poseben. Gift Orban ima izjemno statistiko, ta 20-letnik pa še ni zaigral za superorle. V sezoni 2022/23 je za belgijski Gent zabil kar 20 golov na 22 tekmah!

V prvenstvu je statistika 16-15, v evropski konferenčni ligi 6-5! Na dvoboju osmine finala proti turškemu Bašakšehirju je dosegel tri zadetke (hat-trick) v treh minutah (31., 32. in 34.)! Gent je na povratni tekmi v Istanbulu zmagal s 4:1, potem ko je na prvi doma remiziral z 1:1. Tudi na tem srečanju je za belgijski klub zadel Orban. Torej, najprej bodo vsi omenjeni napadalci smrtonosno orožje nigerijske reprezentance v afriških kvalifikacijah za uvrstitev na mundial leta 2026, v Severni Ameriki pa bomo nato videli ...