Ni suverena, a tekma je drugo

Lanska tekmovalna zima je bila za Andrejo Slokar potrjevalna prejšnje, ko je kot komet zasijala na smučarskem nebu. V sezoni 2021/22 je vpisala dve zmagi, v paralelnem veleslalomu v avstrijskem Lech/Zürsu ter slalomsko v francoskem Méribelu. Nič čudnega, da bo Ajdovka, v soboto bo praznovala 25. rojstni dan, velik slovenski adut tudi v novi sezoni belega cirkusa. V pogovoru je bila v svojem prepoznavnem slogu zelo neposredna.

Kako po nekaj mesecih samorefleksije gledate na preteklo zimsko obdobje?

»Lanska sezona je bila sploh prva, ki sem jo v svetovnem pokalu začela od samega starta, bila je moja prva resna, dajmo temu reči tako. Zelo težko jo je oceniti. Ko je šlo dobro, je bilo resnično dobro, ko je šlo slabo, je tako tudi bilo. Generalno, ko zdaj pogledam nazaj, sem zadovoljna, prvič sem nastopila na vseh prizoriščih, tako da je bila ena lepa sezona.«

Med njo ste znali povedati, da nosite nahrbtnik, seveda zaradi pritiska v psihološkem pomenu besede.

»Gotovo nosim nahrbtnik, tako ali tako v prvi vrsti sama od sebe največ pričakujem, do sebe sem zelo stroga. Tu so tudi pričakovanja drugih, moje ekipe, opremljevalca, gledalcev, kar dosti se nabere. Predvsem so tu moja pričakovanja, vem, koliko vlagam in kaj vse delam. Vem, kaj lahko naredim, in ko se to ne poklopi, je prisotno razočaranje.«

Formo pred zimo ste pilili tudi v Argentini, kakšne občutke imate?

»Vadili smo zelo dobro, sicer se še ne čutim pripravljene na novo sezono, ko bodo prišle tekme, bodo pač prišle. Nimamo kaj za narediti, a ne bom se sekirala še pred uvodno preizkušnjo. Iskreno, trenutno se ne počutim suvereno, a tekma je nekaj popolnoma drugega. Zadnji dve leti se mi nenehno dogaja, da sem na treningih precej počasna, moje smučanje ni videti res zelo dobro, ko pa pridem na tekmo, je drugače. Skrbi me, ker se bo sezona začela (naslednjo soboto z veleslalomom v Söldnu, op. p.), a tudi vem, da se drugače odzovem na tekmi kot na treningu. Tekma ima neki svoj čar in meni gre pogostokrat v plus, postorim nekaj več, česar na treningih nisem bila sposobna.«

Na zadnjem svetovnem prvenstvu lani v Cortini d'Ampezzo ste se s petim mestom v slalomu že spogledovali z odličjem. V letošnji zimi bo mundial v Courchevel-Méribelu. Pričakovanja?

»O rezultatskih ciljih nikoli ne govorim in tudi zdaj ne bom. Res je, da mi velike tekme ustrezajo in so mi res všeč. Komaj čakam na svetovno prvenstvo, gotovo pa to ni vrhunec moje sezone. Res bi se rada osredotočila na vsako tekmo posebej, da dosežem čim boljši rezultat, ker si želim neke konstante. Želim si storiti korak naprej na velikih tekmah.«

Vaš oče Andrej je ustanovil živilsko podjetje Incom, ki izdeluje sladoled. Ko sem se pred časom pogovarjal z vami, ste mi navrgli, da vseeno ledenega deserta ne pojeste tako veliko. Kako je zdaj s tem?

»Da, v bistvu ga zdaj pojem kar dosti (smeh). Drugi so me okužili s tem, tako da jem vse, sladoled in čokolado.«