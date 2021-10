Ni diktatorka, stavi na zaupanje

Natalija Derepasko oz. Nataša, kot jo kličemo pri nas, je še lani prenašala rokometno znanje na desetletne deklice na ljubljanskih šolah, jutri bo debitirala kot glavna trenerka Krima Mercatorja in vodila zvezdnice proti evropskim prvakinjam Vipers Kristiansand.

Pritiska ne čutim, si pa želim, da bi ekipa izkoristila šok terapijo in pokazala svojo pravo vrednost.

Oseminštiridesetletna Derepaskova, ki je s Krimom osvojila oba naslova v ligi prvakinj v letih 2001 in 2003, je bila v tej sezoni pomočnica Uroša Bregarja, s katerim so v Stožicah zaradi slabih rezultatov po skoraj šestih letih končali sodelovanje.

Kdaj ste bili nazadnje gostja na novinarski konferenci? Opazili smo, da ste si pomagali z zapiski.

»Mislim, da je bilo prvič. Tudi kot igralka sem se izogibala tem stvarem. Raje sem govorila na igrišču. Drugače je ob kavi, ko prav rada pokramljam. Zavedam pa se, da je za trenerja komuniciranje s sedmo silo pač nujno zlo.«

Ste pa gotovo nagovorili igralke, ko ste izvedeli, da boste prevzeli ekipo. Kaj ste jim povedali?

»Nič posebnega, da jim zaupam, ker smo delali dobro. Da verjamem v boljše čase, če se bomo borili in garali drug za drugega.«

Prihajate z evropskega vzhoda, kjer trenerji običajno delajo s trdo roko. Kakšen tip trenerke ste vi?

»Nisem diktator. Stavim na zaupanje in spoštovanje. Igralke me sicer morajo poslušati in delati, kar jim naročim, sem pa tudi zelo dovzetna za predloge in pogovor.«

Kako komentirate trenersko menjavo, vas je presenetila?

»Zelo mi je žal, da se je tako razpletlo. Zahvalila bi se vodstvu kluba, da je v meni videlo rešitev in mi ponudilo priložnost.«

Ste se pogovorili z Bregarjem?

»Vsi smo se pogovorili, ker smo bili šokirani. Hvaležna sem mu, ker me je izbral za pomočnico. Prijatelja sva in vedno ga lahko pokličem za nasvet.«

Krim si je zastavil ambiciozno zgodbo 20 let, odkar je prvič osvojil ligo prvakinj. Se je rokomet od takrat veliko spremenil?

»Pravijo, da je zdaj veliko hitrejši, s tem se ne strinjam. Kvečjemu gre zdaj bolj na moč. Se je pa povečala konkurenca. Pred 20 leti so na vrh merile tri ali štiri ekipe, zdaj jih je vsaj dvakrat toliko.«

Vaša prva tekma ne bi mogla biti težja, saj prihaja evropski prvak.

»Pritiska ne čutim, si pa želim, da bi ekipa izkoristila šok terapijo in pokazala svojo pravo vrednost. Kot igralka sem zamenjala veliko trenerjev in vem, da včasih takšne stvari sprožijo miselni preskok.«

Ta konec tedna boste edina ženska med trenerji v ligi prvakinj. A nekatere znane bivše igralke Krima prihajajo na površje. Ljudmila Bodnjeva je selektorica Rusije, Branka Mijatović pomočnica našega selektorja Dragana Adžića. Je to dobro za ženski rokomet?

»Vesela sem, da je vse več nekdanjih igralk prišlo v trenerske vode. Poleg teh, ki ste jih omenili, je tu moja pomočnica Branka Jovanović; pa Karen Brodsgaard, pomočnica trenerja Odenseja. Tonje Larsen deluje v norveški reprezentanci, v kateri je Lene Rantala trenerka vratark in še bi se našle. Tudi jaz bi rada dodala svoj prispevek k ugledu žensk v stroki.«