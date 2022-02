Vsi poročajo o slovenski senzaciji: to je po osvojitvi olimpijske medalje povedala Gloria Kotnik

Tretje mesto v paralelnem veleslalomu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je presenetilo tudi deskarko Glorio Kotnik samo. »Na tekmo sem šla samozavestno, a niti v sanjah si ne bi upala pomisliti na tak razplet,« je dejala po podelitvi odličij. »Danes je res popoln dan,« je dodala.

Kotnikova se je spomnila na igre pred štirimi leti v Pyeongchangu, ki jih je končala na 15. mestu. »Res sem vse vložila v tiste olimpijske igre, a so bile razočaranje in je šlo vse navzdol,« je povedala. A ker je vztrajna in trmasta, se je 32-letnica, ki je vmes desko zaradi materinstva za nekaj časa odložila v kot, odločila še poskušati. Danes je bila tako nagrajena z bronasto medaljo.

Na olimpijski progi je neizmerno uživala. »Kar vse mi je nekako uspevalo brez napak, res popoln dan,« se je veselila. Hkrati pa je veliko prejokala. »Vsaka zmaga me je spravila do solz, ker nisem mogla verjeti,« je omenila izločilne boje, v katerih je prehitevala eno tekmico za drugo.

Tuji mediji so Slovenki Glorii Kotnik namenili precej prostora. Novice so okitili z naslovi kot so 'Naj je sploh ne bi bilo na ZOI, zdaj pa ima medaljo za sina', 'Sovenci priredili novo senzacijo v Pekingu' in podobno. V svet so ponesli njeno ime in težave, s katerimi se je soočala na športni poti.

S tekmicami se ni obremenjevala, prav tako ne z rezultatom. »Vsako vožnjo sem posebej odpeljala, res sem bila samozavestna, ker sem imela občutek, kot da me nič ne more prestaviti,« je dejala zadovoljna in pogledovala na medaljo. »Še nisem dojela, kaj imam okrog vratu.«

Kotnikova, katere najboljši rezultat doslej je bilo drugo mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2005, zaslugo za današnji uspeh vidi v mentalnem preskoku. »Sem kar 100-odstotno druga oseba, kot sem bila prej. Moj največji dosežek je moja družina in ko sem ta življenjski cilj izpolnila, sem tako srečna in sproščena in se mi zdi, da se mi ni treba več dokazovati.«

Podpora najbližjih, ki so na toliko tekmah držali pesti zanjo, se ji zdi najbolj pomembna. »Brez podpore najbližjih, partnerja, družine, trenerjev in vseh, ki so mi stali ob strani, me podpirali in verjeli vame, to ne bi bilo mogoče,« je prepričana. Današnjo medaljo zato posveča njim.