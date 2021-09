Nekoč Gareth Bale, zdaj Harry Kane

Nuno Espirito Santo za 4-3-3 Tottenham je na štirih tekmah od šestih v angleški ligi igral v postavitvi 4-3-3, tudi proti Arsenalu: Lloris; Reguilon, Dier, Sanchez, Tanganga (od 46. Emerson); Höjbjerg Alli (od 46. Skipp), Ndombele (od 70. Gil), Son, Kane, Lucas Moura.

Vijolični drago prodali kožo

Tottenhamova skavtska zasedba je imela ob prvem gostovanju pri nas v pokalu Intertoto v Velenju v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zametke razsvetljenja, a pravo tekmovalno poglavje se je zavrtelo v evropski ligi. V njeni drugi sezoni za Maribor (2012/13), ko se je slovenski prvak v skupinskem delu ob slovitem londonskem moštvu pomeril še z Laziem in Panathinaikosom.V četrtek bo mariborsko zgodbo nadaljevala Mura ob svojem prvem gostovanju v konferenčni ligi in na najboljšem stadionu na svetu z zmogljivostjo 62.850 sedežev.Mogoče je vleči vzporednice med tedanjim in zdajšnjim Tottenhamom. Takrat je bil prva violina Valižan, leto pozneje tudi najdražji nakup madridskega Reala, prvi strelec je bil eden najboljših v zgodovini angleške lige (9. mesto, 162 golov) in kluba (8. mesto, 91 golov), eden od nepogrešljivih obrambnih mož je bil zdajšnji angleški reprezentant in član Manchester Cityja, v vratih je bil francoska št. 1 in zdaj kapetanZdaj je prvi zvezdnik moštva kapetan Anglije, kakor Bale s tržno vrednostjo več kot sto milijonov evrov, Lloris je še vedno v vratih, ima tudi korejskega Defoeja,(77 golov), in še vrsto sijajnih posameznikov zvezdniškega ugleda. Klub je utrjen na lestvici najbogatejših na svetu. Po Forbesu je na 10. mestu z vrednostjo dveh milijard evrov.Naključje, tudi zdajšnji trenerki je slaba tri leta mlajši od današnjega abrahamovca, je kakor pred devetimi letiPortugalec.Maribor je na starem stadionu White Hart Lane kar drago prodal kožo. Izgubil je z 1:3, potem ko jecelo zabil izenačujoči gol. Krčan je bil strelec tudi v Ljudskem vrtu, medtem ko je za Tottenham vse tri gole dosegel Defoe.Pod Santovim vodstvom (prišel je poleti iz Wolverhamptona) je Tottenham odlično začel angleško prvenstvo in dosegel tri zmage, a zašel v krizo in nanizal tri poraze. Nedeljski je bil še posebno boleč, prepričljivo ga je ugnal mestni tekmec in sosed Arsenal s 3:1.Mura bo v Londonu gostovala v morda najbolj neugodnem trenutku. »Predstava ni bila dobra, odločitve niso bile dobre, načrt ni bil dober, ni bil dober dan za nas,« ni bežal od odgovornosti trener, ki je tudi zelo spreten govorec.»Ne bom sodil igralcev pred vami, veliko stvari pa je šlo narobe. Kar jim bom povedal, jim bom iz oči v oči,« je po Arsenalovi zaušnici dal jasno vedeti trener meseca avgusta, zdaj pa je na stavnicah že tretji najresnejši kandidat za odstavitev. Da, tako hitro gre to v Angliji, v kateri bi za vrnitev k zmagam največ naredila prav Mura. Espirito Santo je prepričan, da se bo po tekmi s slovenskim prvakom krivulja rezultatov 697 milijonov evrov vrednega igralskega kadra obrnila navzgor.