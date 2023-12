Navijači Slovenije dobili tri spektakle v Nemčiji

Slovenci bodo naslednjega junija del evropske nogometne elite, žreb skupin evropskega prvenstva jih je umestil v močno skupino C, v kateri so tri njihove stare znanke in obenem ugledne reprezentance – Danska, Srbija in favorit za zmago na euru Anglija. Turnir bosta 14. junija 2024 zvečer odprli gostiteljica Nemčija in Škotska, prvo dejanje Slovencev bo dva dni pozneje v Stuttgartu (18.00).

Nemogoče je vplivati na ples kroglic, razplet žreba je vedno pravi. Tudi za Slovence velja podobno: izbrana vrsta, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, se bo junija najprej pomerila z Dansko, ki jo pozna do obisti, štiri dni pozneje bo del slovanskega derbija s Srbijo v Münchnu, zadnjo tekmo v skupini C bosta igrali Slovenija in Anglija 25. junija v Kölnu.

Vsi trije dvoboji bodo odmevali po Evropi, nemara bo v boju za osmino finala pomemben že start z vikingi – napredovale bodo vse prvo- in drugouvrščene ekipe ter štiri od šestih tretjeuvrščenih reprezentanc.

Radenko Mijatović (levo), Aleksander Čeferin (v sredini) in Matjaž Kek so bili aktivni tudi na severu Nemčije. FOTO: Roman Šipić

2500 kilometrov bodo prevozili navijači, ki si bodo po vrsti ogledali tekme Slovenije v Stuttgartu, Münhcnu in Kölnu.

Bučna podpora navijačev

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v soboto potrdil nagradni sklad turnirja v višini 331 milijonov evrov, Sloveniji bo pripadlo najmanj 9,25 milijona €. Kekovi aduti bodo v lovu na čim boljši rezultat uživali močno podporo rojakov, ki so se že podali v boj za vstopnice (prek spletne strani Uefe); vsi spektakli bodo v prometno bolj dostopnih nemških mestih. Kdor bo vse tri obiskal z lastnim prevozom, ga čaka približno 2500 km vožnje v dobrih desetih dneh, kar se zdi sprejemljiv izziv – upoštevali smo, da bi si po vrsti sledile postaje Ljubljana, Stuttgart, München, Köln, Ljubljana. Od središča Ljubljane do Stuttgarta je denimo 630 km, od Ljubljane do Kölna pa 1000 km.

»Verjamem, da bodo fantje uživali bučno podporo navijačev. Resda bi težko ocenil, da je za nami ugoden žreb, saj smo dobili zelo zahtevne tekmece. Vem le, da se bodo selektor Kek, njegov štab in igralci maksimalno pripravili na velik izziv, in verjamem, da bodo igrali dobro. Ne bodo razočarali,« je zatrdil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, ki je vodil slovensko delegacijo v mondeni stavbi filharmonije ob reki Labi v Hamburgu.

Anglija daleč spredaj O moči Anglije priča tudi tržna vrednost vseh štirih reprezentanc – Otočani (1,1 milijarde €), so daleč pred Dansko (400 mio €), Srbijo (300) in Slovenijo (131), Harry Kane (Bayern) in Jude Bellingham (Real Madrid) sta le vrh njihove strahovite reprezentance.

Selektor Kek je razplet žreba pospremil z dvoumnim smehljajem, saj bi bilo vendarle lahko »lažje«, zelo težko pa »težje« za Slovenijo. Anglija je namreč top predstavnik iz bobna 1, za dansko bi lahko sodilo podobno iz bobna B – gotovo bi bilo znosnejše igrati z Romunijo ali Albanijo –, tudi Srbija je iz bobna 4 bolj neugodna, kot bo katerikoli zmagovalec marčevskih dodatnih kvalifikacij.

»Kaj naj rečem? Vesel sem, da poznamo vse tri tekmece in nam ni treba čakati na marec, saj smo lahko začeli priprave na euro tako rekoč že v Hamburgu, vemo, kje mora biti naša pripravljalna baza. Nekateri so si po žrebu oddahnili in z veseljem sprejeli v skupino Slovenijo, morda jim bo junija žal. Mi bomo gotovo naredili vse, da bi bilo res tako,« je Kek komentiral izjave iz taborov Anglije, Danske in Srbije.

Opozarjajo pred aroganco

Danski selektor Kasper Hjulmand je med drugim potrdil, da je vesel vnovičnega snidenja s Slovenijo. »Vedno je pomembno zmagati na prvi tekmi, zato je dobro, da najprej igramo s Slovenijo. Poznamo jo, ima dober kolektiv, toda mi bomo do junija pripravljeni,« je zatrdil Hjulmand. Angleški selektor Gareth Southgate je bil jasen: »Če bi se postavil pred igralce in jim povedal, da je naš cilj kaj drugega kot naslov evropskega prvaka, bi me začudeno gledali, saj delamo le na tem. Stanovitni smo že vse od SP v Rusiji 2018, na euru smo bili v četrtfinalu, polfinalu in nazadnje finalu, čas je za naš naslov.«

2500 kilometrov bodo prevozili navijači, ki si bodo po vrsti ogledali tekme Slovenije v Stuttgartu, Münhcnu in Kölnu.

Southgate je nato vendarle opozoril pred podcenjevanjem kogarkoli v skupini, saj se dobro spominja stožiške tekme iz oktobra 2016 – selektor je bil Srečko Katanec –, ko so se Angleži izvlekli s točko (0:0): »To je bila moja druga tekma v vlogi začasnega selektorja. Če vratar Joe Hart ne bi s parado ubranil dveh strelov, bi tedaj morda izgubili, jaz pa danes ne bi bil selektor Anglije.«

Tudi Srbi menijo, da bo ključna za napredovanje druga postaja v Münchnu, ko bo njihov tekmec Slovenija, toda številni jih opozarjajo pred aroganco. »Upam, da se je selektor Piksi Stojković naučil kaj v Katarju in ne bo brezglavo napadal vseh ekip,« je denimo izpostavil kontroverzni komentator Rade Bogdanović. Njegovi rojaki niso optimistični – v spletni anketi medija B92 (N = 6500) jih daleč največ (45 %) meni, da bo Srbija pristala na zadnjem mestu skupine C.

Slovenija je gotovo papirnati avtsajder skupine C, toda Kek lahko upravičeno goji optimizem in snuje presenečenje, kar bi bila že zgodovinska prva zmaga Slovenije na evropskih prvenstvih. Dotlej lahko navijači z veseljem pričakujejo tri spektakle na kultnih nemških štadionih v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu. Če bi se prvi del prvenstva končal pravljično za Keka in nogometaše in bi denimo napredovali kot tretjeuvrščena reprezentanca skupine C, bi tudi osmino finala doživeli blizu – bodisi 1. julija v Frankfurtu proti zmagovalki skupine F (Portugalska?) bodisi dan pozneje v Münchnu proti zmagovalki skupine E (Belgija?).