»Navijač Janez je prestopnik in ne junak,« doleti ga lahko tudi zasebna tožba

Verjetno ni medija, ki ne bi poročal o vdoru na igrišče slovenskega navijača Janeza Kozelja, ki je prišel v tesen stik z zvezdniškim nogometašem Cristianom Ronaldom. Kozelj je fotografijo s svojim idolom objavil tudi na instagramu in zapisal: »Hvala za nepozaben trenutek. Dvajset let čakanja je konec.«

Kozelj se sicer zaveda, da to, kar je storil na tekmi med Slovenijo in Portugalsko, ni pravilno, za svoje dejanje se je opravičil vsem varnostnikom ob igrišču.

Kljub opravičilu pa je s svojim dejanjem naredil veliko škode za skupnost. Na nogometni zvezi Slovenije (NZS) so nad njegovim dejanjem ogorčeni in napovedujejo morebitno zasebno tožbo proti njemu, so dejali za Slovenske novice.

»Iz prestopnika ustvarjajo junaka«

»Kot Nogometna zveza Slovenije smo zelo zaskrbljeni predvsem zaradi odziva nekaterih medijev, ki iz prestopnika ustvarjajo junaka. Predvsem moramo vsi skupaj poudariti, da vdori na igrišče niso sprejemljivi predvsem iz varnostnih razlogov, saj predstavljajo potencialno nevarnost za športnike in druge obiskovalce, za varnost katerih odgovarjamo kot organizator prireditve. Izpostavljen dogodek bi lahko ob drugačnem razpletu povzročil tudi nepredstavljivo in morda nepopravljivo škodo,« so nam dejali.

»Namesto da bi slavili športnike ter njihove uspehe na igrišču, ki so na koncu tudi uspehi nas navijačev, se izpostavljata posameznika in dogodek, ki ga nogometna Evropa preganja kot kaznivega ali vsaj nezaželenega. Ob takih incidentih namreč športniki niso varni ne v nogometu, ne v košarki, rokometu in še kakšnem drugem športu,« pravijo.

Ker so kot organizator odgovorni za vse udeležence športnega dogodka, so tudi v tem primeru dolžni preučiti vse pravne možnosti o morebitni zasebni tožbi proti »prestopniku«, saj si želijo preprečiti morebitna tovrstna dejanja v prihodnje.

»Pustimo igrišče športnikom, da nas še naprej lahko navdihujejo s svojo igro, sami pa jih občudujmo s tribun,« poudarjajo na NZS.

Doletela ga je globa 250 evrov

Za varnost na tekmi je v skladu z dovoljenjem upravne enote skrbel organizator, ki pa je zabeležil le eno kršitev, in to je, ko je navijač stekel na igrišče. Varnostna služba ga je z igrišča odmaknila in predala v postopek policiji. Na podlagi 38. člena Zakona o javnih zbiranjih mu je bila izrečena globa v višini 250 evrov.