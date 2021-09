Navdušeni navijači pričakali odbojkarje

Slovenija odbojka

V tretje ni šlo rado, slovenski odbojkarji so se z evropskega prvenstva še tretjič vrnili kot podprvaki. Nagrada za prikazane igre v Ostravi in Katovicah je srebro, zlato odličje je bilo na dosegu roke, a so jim ga v finalu z zmago s 3:2 (-22, 20, -20, 20, 11) izmaknili Italijani. Fantje selektorjaso v vrhunski tekmi prikazali svoje adute, a mlada garda azzurrov je vračala z isto mero in z večjo energijsko zalogo prva prečkala ciljno črto.Ne smemo pozabiti, da je Slovenija dan prej v polfinalu odigrala naporen, tako telesno kot psihično, polfinalni dvoboj s svetovnimi prvaki in gostitelji Poljaki, po Giulianijevem mnenju je zato v sklepnem delu finala njegovim izbrancem tudi malce popustila zbranost. Tretja srebrna kolajna je nova potrditev, da je Slovenija starocelinska in svetovna odbojkarska velesila, po dveh izgubljenih finalih s Francijo in Srbijo v letih 2015 in 2019, so bili tokrat naši odbojkarji najbližje zlati nagradi, a je italijanski selektorstoril ključno potezo, ko je v igro poslal levorokega korektorja, ki je bil v napadu neustavljiv.»Smo veseli in ponosni na to, kar smo storili. Na zadnjih štirih prvenstvih smo osvojili tri srebrne kolajne, bili še enkrat v četrtfinalu, tako stalna ni bila nobena ekipa. Želeli smo si zlata, a je treba priznati, da so bili Italijani boljši,« je razmišljal kapetan. »Če bi mi kdo rekel, da bom v šestih letih odigral tri finala, bi takoj podpisal, četudi bi to pomenilo tri srebrne kolajne. Bili smo lačni zlata, a na koncu nam je zmanjkalo energije. Zato imamo mešane občutke, smo ponosni, a hkrati razočarani. Italijani so se dobro pripravili na naše zunanje igralce, zato sva več napadala midva z, a so tudi nama pošle moči. A nismo še rekli zadnje tekmovalne besede. Čeprav nekaterim v osebnih dokumentih piše, da nismo več rosno mladi, se s tem ne strinjamo. Počutimo se mlade,« je pristavilPoraz, ki peče»Res smo drugi v Evropi, kar ni slab dosežek, a vsi smo si želeli zlata. Ta poraz zelo peče,« je bila ugotovitevje odlično zamenjal poškodovanega podajalskega soigralca, pred dvema letoma v polfinalu in finalu EP ni igral zaradi vnetja slepiča, minuli konec tedna je zaradi igranja v Katovicah tudi izpustil sestrino poroko, kjer bi moral biti priča.»Nismo ne razočarani ne veseli, smo nekako prazni. Vse skupaj moramo prespati: ko bomo dojeli, kaj smo postorili in koliko ljudi je bilo spet z nami, bomo uvideli, da nam je uspelo nekaj velikega in se tudi konkretno poveselili. Morebiti so tri srebrne kolajne celo večji uspeh, kot če bi bili enkrat zlati, trikrat pa izpadli v četrtfinalu ali še prej. Vsekakor pa še naprej upamo, da se nam bo enkrat pokrilo in da se bomo veselili tudi zlata,« je navrgel Ropret. Odbojkarji so se včeraj po vrnitvi v domovino udeležili skupnega kosila, ki ga je priredil predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, sledil je sprejem pred navijači na Kongresnem trgu v Ljubljani.