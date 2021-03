Najstarejšega aduta ima mladi Bravo

Olimpija 26 14 8 4 34:16 50

Maribor 25 12 9 4 48:30 45

Mura 26 12 8 6 31:18 44

Domžale 26 10 10 6 37:29 40

Koper 25 10 6 9 32:32 36

Bravo 26 8 10 8 26:26 34

Tabor 26 8 6 12 28:36 30

Celje 25 7 5 13 23:31 26

Aluminij 26 5 9 12 18:36 24

Gorica 25 3 7 15 16:39 16

Žinko najdejavnejši med »osemdesetletniki«

Izidi 26. kroga – Tabor : Olimpija 0:3 (Vujadin Savić 3., Đorđe Ivanović 48., Andres Vombergar 50.), Celje : Gorica, Domžale : Mura 1:1 (Matej Podlogar 70.; Žan Karničnik 12.; rdeči karton: Klemen Pucko 43., 2RK), Bravo : Aluminij 0:1 (Luka Petek 35.), Maribor – Koper večerna tekma.

Pari 27. kroga: Aluminij – Domžale (13. t. m.), Mura – Maribor, Koper – Celje (oba 14. t. m.), Gorica – Tabor 15. t. m., Olimpija Bravo 7. april.

je v glavni vlogi zapeljal nogometaše Domžal na četrto mesto na lestvici 1. SNL in povečal ambicije še za kaj več. Bošnjak se je v 36. letu starosti (roj. 1985) dejansko pomladil in preobrazil na igrišču, sad njegove odlične podobe na igrišču so privlačne in predvsem koristne poteze.Za naziv najboljšega veterana prvenstva je prezgodaj, zanesljivo pa je Ibričić (v tej sezoni je dosegel po štiri gole in podaje) najresnejši kandidat za najboljšega med nogometaši, ki so se rodili še v nekdanji skupni državi. Kot pravi, je razlog v prehrani in telesni pripravljenosti, ker ni imel težav s poškodbami.Že v petem desetletju življenja je 43-letni mariborski vratar, ki je le še na seznamu vijoličnega prvega moštva, v katerem še igra vidno vlogo. Mariborčan je letnik 1986. Statistično je boljši od Ibre, Krona je zabil sedem golov in dosegel štiri podaje.Liga za mlade, je pogosto slišati mnenje o slovenski ligi, v kateri res ni tako veliko starih igralcev, ni pa jih tudi malo. V Koper sta se vrnila otroka kluba z Bonifike,in, oba sta Kronavetrov letnik '86. Rajče je še nepogrešljiv v obrambni vrsti, Rulo, ki je med kariero v SNL na levi strani pretekel vsaj obseg zemlje, pa ni več tako vitalen, kot bi si želel.A koprska domačina nista najstarejša in najbolj izkušena v moštvu, ta vloga pripada Štajercu iz Apač. Čez pol leta bo dopolnil 37 let, jeseni je bil najboljši posameznik 1. SNL (pet golov, dve podaji). V koprski zasedbi je sicer največ igralcev rojenih v nekdanji Jugoslaviji in najpozneje leta 1990:je letnik 1987,'88,'89,in'90.Bravo ima mlado moštvo, toda v njem imata pomembno vlogo dva simbola SNL, nekdanji reprezentant, ki je že v 37. letu starosti, in še leto dni starejši, ki bo 23. t. m. dopolnil 38 let in je najdejavnejši v rodu nogometašev, rojenih v 80. letih minulega stoletja.Domžalčani imajo osemdesetletnika tudi v, ki se je rodil leta 1989. Med Goričani so najbolj izkušeni(1986),('88) in('90), pri Taboru sta rojena v bivši državi('87) in('88), Celje ima Jugoslovana v vratarju('87).Mura z('85),('90) in('90) je razmeroma mlada, tako kot je Olimpija, pri kateri je najstarejši mož('87). V kategorijo U-90 sodita še('89) in('90).Najstarejša igralca, rojena zunaj nekdanje Jugoslavije, prihajata iz Južne Amerike. Brazilski Slovenecje najbrž najmlajši letnik '84 v Sloveniji, a je treba verjeti uradnim zapisom. Leto dni mlajši pa je Aluminijev argentinski Slovenec