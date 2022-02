Najprej tekma, nato spanec

Noč in jutro na ponedeljkov dan po slovenski uri bo na zimskih olimpijskih igra na Kitajskem čas za žensko alpsko smučanje. Ob 3.15 in 6.45 bosta veleslalomska teka za odličja, vse še najbolj zanima, kako se bosta spoprijeli veliki tekmici Mikaela Shiffrin iz ZDA in Slovakinja Petra Vlhova. Avstrijke, Švicarke, Italijanke, Francozinje, Norvežanke in Švedinje v veleslalomskem iskrenju ne bodo ugasle statistke, niti Slovenke ne. Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik in Andreja Slokar imajo svoje želje, a za to bo treba na kitajskem umetnem snegu prepeljati vse pasti. Zato si slovenska dekleta za sproščen pristop do preizkušnje nočejo naložiti prevelikega bremena.

»Olimpijske igre so seveda drugačno tekmovanje, tudi v zraku se občuti drugačno vznemirjenje. To je vsekakor dobro, prevzela me je že pozitivna živčnost. Tekmo komaj pričakujem, ta napetost je dobro znamenje,« je na trnih Meta Hrovat, v letošnji tekmovalni zimi svetovnega pokala veleslalomsko najboljša šesta na sezonskem uvodu v Söldnu. »Sicer pa se privajam na sneg, na razmere. Stvari gredo v pravo smer. V sezoni sem do zdaj imela nekaj težkih rezultatskih trenutkov, ko se je bilo treba pobrati in se na novo zbrati. A olimpijske igre so edinstvena tekma na vsaka štiri leta, lahko se zgodi marsikaj. Ne morem pa se zanašati na pomislek, da je to drug svet in da rezultati do tega trenutka ne štejejo. Je pa nova priložnost vsekakor pozitivna stvar,« je sklenila.

Pritisk jo motivira

Ana Bucik smuča v življenjski formi, nedavno 9. mesto na Kronplatzu je bilo krona njene veleslalomske kariere. Je pa »po poklicu« še vedno slalomistka.

»Pri nastopanju v dveh disciplinah gre tudi za porazdelitev energije, pritiska in želj. Olimpijskih tekem se bom lotila podobno kot vseh drugih, za seboj imam lepe rezultate, lahko sem mirna. Drži pa, da je to tekma zase, ne glede na to, ali si prej opravil dobro ali slabo, ti tukaj nič ne pomaga. Vse začenjamo z ničle. Lahko pa zatrdim, da je olimpijska trema, te dolgo ni bilo, prispela. A do tekme se bom poskušala umiriti in se osredotočiti le nanjo,« se zaveda Bucikova. Za Tino Robnik bo veleslalom na ZOI njen udarni nastop. »Že nekaj časa tekmujem le v veleslalomu in na paralelnih tekmah. Po eni strani je lažje, da imaš denimo dve možnosti, po drugi si lahko na eno bolj zbran,« je razmišljala. Napad kot vedno pa se lahko pričakuje od Andreje Slokar, tudi na kitajskem umetnem snegu.

»Sneg mi ustreza, zelo agresiven in hiter je, a vseeno se bom morala še malce prilagoditi. Tudi časovna razlika z Evropo se pozna. Zato hvala bogu, da je tekma kmalu, se bom nato lahko naspala,« je Primorka navrgla v svojem slogu in dodala še eno zanimivost: »Okužba s koronavirusom me ni tako prizadela, pri tem sem imela srečo. Čutim sicer rahlo utrujenost, a ni večjih težav. Tekmovalni pritisk pa mi ustreza, lažje se motiviram.«