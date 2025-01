Nad Niko očarani tudi nekdanji skakalni asi

Čeprav Nika Prevc tudi sama ni bila najbolj zadovoljna s svojimi nastopi na skakalnicah v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu, je slavila dve bolj ali manj prepričljivi zmagi in na koncu zanesljivo ubranila lovoriko na turneji dveh večerov. To je le še en dokaz, kako zelo (pre)močna je.

»Zelo sem srečna, da sem po tem, ko se mi v kvalifikacijah in prvi seriji ni izšlo povsem po željah, v finalu prikazala tako dober skok. Pred zadnjim nastopom sem se poskušala sprostiti, kar mi je dobro uspelo,« si je po tekmi v Oberstdorfu oddahnila slovenska šampionka, ki je imela po svoji deseti in enajsti zmagi v svetovnem pokalu v končni razvrstitvi turneje zajetnih 19 točk naskoka pred drugouvrščeno Norvežanko Eirin Mario Kvandal, medtem ko je nemška nosilka rumene majice Katharina Schmid na tretjem mestu zaostala že za 39,9 točke.

10 tisoč evrov je za končno zmagoslavje na turneji dveh večerov prejela Nika Prevc.

Koledarsko leto 2025 je torej Prevčeva odprla tako, kot je končala lansko – na vrhu. »Nadvse sem zadovoljna s tem, kako sem začela novo leto. Vem, kaj lahko še izboljšam, vendar pa imam za to še vse leto časa,« je še z nasmeškom pripomnila Prevčeva, ki je za nagrado – tako kot pred letom dni – znova prejela ček za 10.000 evrov. Nad Niko in njenim načinom skakanja sicer ne skrivajo občudovanja niti tuji poznavalci tega športa.

Goldberger: Kot divja ježa

Zlasti v Garmisch-Partenkirchnu je osupnila strokovnjake z že pretirano agresivnim odrivom. »Že večkrat sem opazil, da ji kmalu po odskoku malo uide leva smučka, zaradi česar mora popravljati svoj položaj v zraku. Videti je prav spektakularno – kakor divja ježa,« je nastop Prevčeve komentiral nekdanji avstrijski as Andreas Goldberger, ki mu je prikimal nič manj sloviti rojak Gregor Schlierenzauer. »Očitno je Nika takšen način odskakovanja podedovala po svojih bratih. Kot kaže, imajo to v genih. A če pri tem pretiravaš, lahko hitro postane nevarno,« je razmišljal 34-letni Tirolec, s 53 zmagami še vedno rekorder po številu prvih mest v svetovnem pokalu.

Da je bil predvsem prvi (od)skok Prevčeve v Garmisch-Partenkirchnu na skrajni meji, se je strinjala tudi nekdanja avstrijska zvezdnica Daniela Iraschko-Stolz, ki se je leta 2003 na Kulmu v zgodovino vpisala kot prva skakalka v »klubu 200«. Kot je ocenila, ima tudi 19-letnica iz Dolenje vasi v Selški dolini vse, kar potrebuje vrhunska letalka. »Ob izjemnem pogumu ima tudi učinkovit način letenja, poleg tega tudi ustrezno težo z le nekaj več kot 40 kilogrami,« je razkrila 41-letna šampionka iz Eisenerza.

Seveda je bil z nastopi svoje najboljše varovanke zelo zadovoljen tudi glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš, ki je pohvalil tudi Emo Klinec (naša rekorderka je bila po 12. in šestem mestu tudi v seštevku turneje šesta) in Tajo Bodlaj za 25. mesto v Oberstdorfu. Preostale tri Slovenke Tina Erzar, Katra Komar in Ajda Košnjek so obakrat obstale v kvalifikacijah.

Naslednji tekmi za svetovni pokal bosta v nedeljo in ponedeljek v Beljaku, kjer je lani Prevčeva prvič oblekla rumeno majico. Na tamkajšnji srednji napravi je bila sicer obakrat razred zase.

Le za 0,7 točke zgrešil stopničke

Za najboljše skakalce prvega vrhunca predolimpijske zime 2024/25 seveda še ni konec. Medtem so se že zbrali v Innsbrucku, kjer bodo danes (13.30) kvalifikacije za jutrišnjo (13.30) tretjo tekmo 73. novoletne turneje. Od Slovencev je z najboljšo popotnico na Tirolsko prispel Anže Lanišek, ki je na novega leta dan v razprodanem Garmisch-Partenkirchnu s četrtim mestom le za 0,7 točke zgrešil želeno uvrstitev na zmagovalni oder. V seštevku tekmovanja štirih skakalnic se je povzpel na 9. mesto, za vodilnim Avstrijcem Danielom Tschofenigom, ki je po podvigu v Ga-Pa oblekel tudi rumeno majico, pa zaostaja za 43,2 točke.

9. mesto po dveh tekmah v seštevku novoletne turneje zaseda Anže Lanišek.

Anže Lanišek ni skrival navdušenja po svojem odličnem finalnem skoku v Garmisch-Partenkirchnu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

»V Garmischu se res dobro počutim, o čemer sem se prepričal že na jesenskih pripravah. Čeprav sem se fantom pridružil pozneje in sem se z avtomobilom pripeljal naravnost na trening, sem že takoj prikazal zelo dobre skoke. No, pri prvem sem imel še malce utrujene noge, že pri drugem pa je bilo vse tako, kot mora biti. Za Oberstdorf pa še nisem odkril pravega recepta. No, saj tam ni bilo tako slabo, daleč od tega, toda za kaj več bom moral očitno tamkajšnjo napravo še bolj ponotranjiti,« je pod prvi polčas turneje potegnil črto 28-letni Domžalčan, ki ni obžaloval vnovične izgubljene igre desetink v boju za želene stopničke. Verjame, da se bo to prej ali slej poravnalo nekje drugje. Kdo ve, morda že v Innsbrucku, kjer se je že dvakrat udeležil slovesne razglasitve najboljših – leta 2021 je bil na Bergislu drugi, predlani pa tretji.

Žiga Jelar je po več kot letu dni spet skočil do točk za svetovni pokal. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Dobro razpoložena sta na Tirolsko pripotovala tudi Domen Prevc in Žiga Jelar, ki sta v Ga-Pa pristala na 24. oziroma 27. mestu, medtem ko sta si svetovni prvak Timi Zajc in Lovro Kos seveda želela precej več od 47. oziroma 48. mesta.