To je vse, kar morate vedeti o sobotnem pogrebu papeža Frančiška (FOTO)

V soboto, 26. aprila, bo na Trgu svetega Petra v Vatikanu potekala pogrebna slovesnost za papeža Frančiška, ki je v 88. letu starosti umrl na velikonočni ponedeljek. Slovesnost se bo začela ob 10. uri, vodil jo bo dekan kardinalskega zbora kardinal Giovanni Battista Re.

Na pogrebu pričakujejo izjemen obisk: okoli 200.000 vernikov in več kot 170 delegacij iz vsega sveta, med njimi več kot sto najvišjih državnikov.

Slovenska delegacija Slovenijo bosta v Vatikanu zastopala predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, slovenske škofe pa škof Andrej Saje.

Skromno, po njegovih željah

Papež je v oporoki izrazil željo po preprostem pokopu. Njegovo telo so že v ponedeljek zvečer položili v krsto in ga prenesli v kapelo doma svete Marte, v sredo pa v baziliko svetega Petra, kjer se mu verniki lahko poklonijo še do petka zvečer.

Njegova krsta ni postavljena na katafalk, ampak na preprost lesen podstavek. Prav tako v njej ni tradicionalne palice s križem, in ne vsebuje več krst, kot je običajno – namesto svinčene in hrastove so se odločili le za leseno, s pocinkano notranjostjo.

FOTO: Loic Venance Afp

Po sobotni slovesnosti bo prepeljan v baziliko Marije Snežne, kjer bo tudi pokopan. Gre za prvo papeško pokopališče v tej cerkvi po letu 1669. To svetišče mu je bilo izjemno ljubo – obiskal ga je že takoj po izvolitvi leta 2013 in pogosto molil tam, predvsem pred vsakim potovanjem.

Pokop bo vodil kardinal komornik Kevin Farrell.

Ostrostrelci in droni

Med visokimi gosti bodo tudi predsedniki ZDA (Donald Trump), Francije (Emmanuel Macron) in Ukrajine (Volodimir Zelenski). V imenu Združenega kraljestva bo prisoten princ William, saj se kralj Karel III. zaradi zdravstvenih razlogov pogreba ne bo udeležil. Vladimir Putin se zaradi mednarodnega naloga za prijetje v Vatikan ni odpravil.

Zaradi množične udeležbe bo varnost izjemno poostrena. Prisotnih bo na tisoče policistov, enote prihajajo iz vseh koncev Italije. Za varnost bodo skrbeli še droni in ostrostrelci.

Devet dni žalovanja, tisoči novinarjev

S pogrebom se bo začel novemdiales, devetdnevno žalovanje, tradicionalno obdobje po smrti papeža. Sveti sedež že beleži izjemno zanimanje medijev – akreditiranih je več kot 2000 novinarjev, poleg še 500 redno akreditiranih dopisnikov. Podobna medijska pozornost je bila prisotna tudi leta 2013 ob konklavu po odstopu papeža Benedikta XVI.

Njegovo telo so prenesli v baziliko Sv. Petra. FOTO: Alessandro Di Meo Afp

Verniki, ki se pogreba ne bodo mogli udeležiti, bodo slovesnost lahko spremljali prek velikih zaslonov na več lokacijah po Rimu.

Pokopan izven Vatikana - prvi po več kot stoletju

Papež Frančišek je za zadnje počivališče izbral baziliko Marije Snežne (Santa Maria Maggiore), kar pomeni pomemben odmik od tradicije, saj so večino papežev do zdaj pokopali v baziliki svetega Petra. Frančišek bo tako prvi papež po Leu XIII. (1903), ki bo pokopan izven Vatikana.

Ta bazilika je ena izmed štirih papeških bazilik v Rimu, stoji na rimskem griču Eskvilin in ima več kot 1600-letno zgodovino. Po legendi je bil njen kraj označen s čudežnim poletnim snegom, kar je upodobljeno na mozaiku iz 13. stoletja.

V baziliki Marije Snežne je bil 125-krat. FOTO: Handout Afp

Frančišek je imel do te cerkve globoko osebno vez. Obiskal naj bi jo kar 125-krat, vedno pa je s seboj prinesel tudi rože. Bazilika, v kateri hranijo tudi relikvije betlehemskih jasli in najstarejše kipe jaslic iz 13. stoletja, bo zdaj postala grobišče osmega papeža.

Ta odločitev simbolizira Frančiškovo vseživljenjsko prizadevanje za preprostost, bližino ljudem in zvestobo Mariji, ki jo je imenoval za svojo vodnico in zaščitnico.