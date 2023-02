Nad Iličića kot nad Messija

Maribor je svoje tekmovalne načrte za tretji veliki derbi sezone in 22. kroga 1. SNL že razkril v četrtek, včeraj sta pričakovanja iz tabora zeleno-belih razkrila še trener Albert Riera in kapetan Timi Max Elšnik. V polnem Ljudskem vrtu se bo spektakularni dvoboj začel ob 15. uri, tam pa se Ljubljančani že lep čas počutijo zelo sproščeno. Udobna je tudi njihova točkovna prednost pred Mariborčani (15 točk, 51:36). Olimpija v Mariboru izgublja redko (le trikrat v osmih letih) in še ne bo igrala tekme sezone, ne bo je igral niti Maribor.

Kaj prinaša poraz, komurkoli, je pomenljivo komentiral povratnik po rahli bolezni v začetno enajsterico zeleno-belih Elšnik. »Mariborčani se bodo morali vprašati, kdaj je trenutek, da opustijo sanje o naslovu in se posvetijo bitki za Evropo ter se osredotočijo na prave tekmece za Evropo, Koper in Celje. Pri 18 točkah zaostanka začne počasi zmanjkovati tekem. Ta tekma lahko več pomeni le za Maribor, nam ne bo veliko spremenila,« je še malo bolj podžgal vijolične Elšnik.

Kapetanova drža je izzivalna in tudi razkriva, na kakšen način se je Riera lotil priprave za veliki derbi. V ospredju je bila psihološka priprava. »Iz lastnih izkušenj vem, kakšen pritisk je pred derbiji. Sproščenost je najpomembnejša, igralci so dobili nekaj počitka. Igralci bodo dobili vse informacije za zmago. Oni so najpomembnejši in bodo v nedeljo tisti, ki bodo odločili tekmo. Takoj po tekmi z Bravom sem vedel, kako bomo igrali proti Mariboru in s kakšno taktiko. V derbi gremo z dobro voljo in samozavestjo, kar je zelo pomembno za moštvo. Prvenstva ne osvaja enajst igralcev, temveč moštvo,« je skrbi, če jih sploh ima, dobro skrival Riera.

Praktična Olimpija bo tudi nabijala žogo

Maribor je z Josipom Iličićem in Žanom Vipotnikom dobil krila, toda tudi dva takšna »vesoljca«. »Pri meni ne pride v poštev, da bi uporabil čuvaja, ne bi ga niti za Messija. Nogomet je moštvena igra enajstih proti enajstim. Iličić je pomemben igralec, pomembne imamo tudi mi. Ima natančno zadnjo podajo, treba je biti vedno ob njem,« je Albert Riera med drugim ponudil rešitev za onemogočanje nekdanjega zvezdnika italijanskega prvenstva.

Drugo Celje še bližje Olimpiji Pari 22. kroga, sobota: Tabor – Celje (13), Radomlje – Mura (15), Gorica – Koper (17.30); nedelja: Bravo – Domžale (13), Maribor – Olimpija (15).

Toda tudi Riera je dopustil drugačno Olimpijo, kot so je vajeni v tej sezoni njeni navijači in tekmeci. Od Maribora ne pričakuje, da bo igral bistveno drugače, kot je v zadnjem derbiju v Ljudskem vrtu. In ne tako, kot je igral v Stožicah, kjer je le čakal.

»Moramo biti tudi praktični. Ne moremo stoodstotno nadzorovati razmerje sil na igrišču le z igro, zato so del igre lahko tudi dolge podaje,« se ne bo ujezil nabijanja žoge Riera, ki se zaveda, da bodo Mariborčani nabrušeni. A tudi za tekmece, ki napadejo s povečano željo in agresivnostjo, je ustrezno nagovoril svoje igralce. »Vedno sem rekel, če želiš pokazati kakovost, ki jo imaš, potem odgovoriti z najmanj enakovrednim pristopom.«