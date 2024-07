Na obzorju prekmurska nogometna evforija

Mura je z drugo zmago skočila na vrh 1. SNL, prekmursko obarvan konec tedna v 2. krogu prve slovenske nogometne lige, ki ga bo danes dopolnil še dvoboj Brava in Primorja, zaokrožil pa v poznejšem terminu preložen štajerski derbi, pa je s prvo zmago v uvodni tekmi kroga zabelila še Nafta. Ali se lahko v tej sezoni v Prekmurju kroji ligaški vrh? Če se po jutru dan pozna, je po stoodstotnem startu črno-belih in prvi zmagi Lendavčanov po več kot dvanajstih letih na prvoligaški fronti pred domačimi navijači že vse nared za prekmursko nogometno norišnico.

Domžalsko-prekmurski dvoboj je v veliki meri razkril, kaj v nadaljevanju sezone čaka Domžalčane in sosede Radomljane. Tekmovalno nič dobrega, saj se jim obeta podobno kot v minuli sezoni – stresen boj za obstanek. Domžalčani še upajo, da bodo ob tekmovalnem preživetju uveljavili še kakšnega igralca, ki jim bo »denarno pokril« sezono. Povsem drugače je v prekmurskih taborih. V Domžalah in Lendavi je bila Sobočanom in Lendavčanom naklonjena tudi sreča.

Zasuk v Lendavi Izida 2. kroga: Domžale – Mura 1:2 (900 gledalcev; Milić 58.; Sadriu 43., Maroša 85.; posest žoge v %: 47:53; streli: 7:9; na vrata: 2:5; prekrški: 20:9), Nafta – Kalcer Radomlje 2:1 (1000 gledalcev, Klausz 75., 81.; Malenšek 12.; posest žoge v %: 49:51; streli: 14:11; na vrata: 4:2; koti 7:7; prekrški: 6:7), Koper – Olimpija večerna tekma, Bravo Kostel – Primorje eMundia danes ob 20.15, Celje – Maribor preložena. Pari 3. kroga: Kalcer Radomlje – Domžale (2. avgusta, 20.15), Primorje eMundia – Koper (3. avgusta, 17.30), Mura – Celje (3. avgusta, 20.15), Maribor – Bravo Kostel (4. avgusta, 20.15), Olimpija – Nafta (5. avgusta, 20.15).

»Rezervisti so nagnili jeziček na tehtnici na našo stran. Drugi gol je visel v zraku,« je povedal trener Mure Tonči Žlogar. Primorec na začasnem delu v Prekmurju ima za naslednjo preizkušnjo, najzahtevnejšo, saj bo v Fazaneriji gostoval prvak Celje, odlično izhodišče. Glavno besedo v soboškem moštvu imajo domači fantje. V Fazaneriji si lahko manejo roke, saj imajo še nekaj močnih domačih adutov, trenutno so poškodovani, zato velja biti previden pri kopičenju tujcev.

Tuji vlagatelji

V Lendavi je v vlogi džokerja trenerja Jozsefa Bozsika izbruhnil madžarski najstnik, 19-letni Milan Klausz. V igro je vstopil v 64. minuti in s prefinjeno »levico« zabil dva gola. Klausz je sicer v Lendavo prišel iz madžarskega prvoligaša ZTE iz Jageršeka (Zalaegerszeg) in je madžarski reprezentant selekcije do 20 let. Lendavčanom se je menjava moštva čez noč za zdaj izšla brez praske. Minimalen poraz v prekmurskem derbiju ni bil škodljiv.

Ameriški poslovnež George Juncaj je zagotovil denarno stabilnost Muri, Nafta je projekt države Madžarske.

»Ob premoru smo opravili nekaj sprememb in to se je odrazilo na igrišču. Če sem po prvi tekmi rekel, da sem zadovoljen s tem, kako smo igrali, lahko zdaj povem, da smo storili še en korak naprej. Toda ostati moramo na tleh in ohraniti ravnotežje v moštvu. Nadaljevati moramo v takšnem ritmu, kot smo ga pokazali na tej tekmi,« se ni ujel v zanko evforije Bozsik, ki še dopolnjuje moštvo, v katerem ima eno od glavnih vlog še en posojen igralec iz ZTE, 22-letni napadalec Szabolcs Szalay. Lendavski selektorji so veliko tvegali, potem ko se je Nafta v 1. SNL uvrstila z drugega mesta v 2. SNL, saj so domala razpustili moštvo, ki je do predzadnjega kroga držalo prvo mesto. Nov velik izpit Lendavčane čaka že v naslednjem krogu, saj bodo gostovali v Stožicah pri Olimpiji.

Z nogometaši se lahko veselijo tudi Naftini navijači. FOTO: NK Nafta 1903/facebook

