Na Bonifiki nov izziv za šampionske gostitelje

Tudi zeleno-beli so iz krvi in mesa ter ranljivi. Po dveh minimalnih zmagah je bila krepka domžalska zaušnica pred 22. krogom 1. SNL dobrodošla za Olimpijine tekmece za prvaka Koprčane in Mariborčane. Sobotni termin pripada tekmama v Šiški in Kidričevem, nedeljski Sežani in Kopru, v ponedeljek pa vijolični gostujejo pri Radomljanih.

Ljubljana: Bravo – Celje (sobota, sodnik Slavko Vinčić, 13): Tekma dveh skrajnosti, Šiškarji uravnoteženo in smiselno opravljajo selekcijo, Celjani kot na bazarju. Ambicioznost ruskih vlagateljev ne omogoča ustvarjanja moštva po nogometnih zakonitostih. Cilj je jasen: izgubljeno prvenstveno bitko morajo spremeniti v pokalno zmagoslavje. Paradoks je, da so se odrekli lepemu številu šampionskih igralcev v najboljših letih ali še ne, z novimi (boljšimi!?) pa so bliže 2. SNL. Celjani se držijo za slovenski nogomet pogubnega trenda: pod vodstvom tujih vlagateljev vse manj domačih igralcev.

Prva liga Telemach Koper 21 12 5 4 37:25 41 Maribor 21 12 3 6 30:22 39 Olimpija 21 11 4 6 24:19 37 Bravo 21 8 7 6 20:18 31 Mura 21 7 9 5 28:28 30 Domžale 21 7 6 8 27:28 27 Celje 21 6 4 11 22:27 22 Radomlje 21 6 4 11 27:33 22 Tabor 21 5 5 11 20:22 20 Aluminij 21 4 7 10 19:32 19

Kidričevo: Aluminij – Mura (Matej Jug, 17.30): Če se po jutru dan pozna, je šesta prvoligaška sezona v nizu tudi zadnja za Aluminij. Po polomu z Radomljani so Kidričani prvi favoriti za selitev v 2. SNL, a upanje še tli. Mura je v ritmu nesreč in obdobja privajanja na nov način dela ter razmišljanja. Pa tudi v slačilnici bo treba umiriti jezne, najprej izbranca Anteja Šimundže Nardina Mulahusejnovića. Vrata so za robustnega napadalca, ki naj bi bil rojeni strelec, prevečkrat premajhna.

Sežana: CB24 Tabor – Olimpija (nedelja, Nejc Kajtazović, 13): Kraška uganka je naslednja: je točka iz Domžal pomenila lepše čase ali nadaljevanje smole? Kraševci so bili proti Domžalčanom veliko bolj konkurenčni kot zeleno-beli, ki imajo že preveč igralcev. A premalo za prihodnost. Še posebno za trenerja Dina Skenderja. Iz zraka je vidno, da nima igralskih izkušenj, da je sicer predan in naučen teoretik, a brez čuta za igro in igralce. Brez kombinatorne in avtoritativne igre, ki jo je sicer najtežje uveljaviti, bo Olimpijina šampionska pot še bolj trnova.

Koper: Koper – Domžale (Bojan Mertik, 17.30): »Forza Koper, gremo Bonifika,« spiker Miha izpusti z vajeti iz tekme v tekmo bolj šampionske Koprčane, ki jih čaka strašljiv izziv in naporen niz tekem: po Domžalah gredo k Olimpiji, nato pridejo Mariborčani, gostujejo v Sežani. Hvaljenje Zlatka Zahovića, da imajo res odlično moštvo z atomskim napadom, všečno igro in dolgo klopjo, ne meša glave trenerju Zoranu Zeljkoviću, nekoč domžalskemu šampionu. Zdaj ima sladke skrbi, kdo po Kaheemu Parrisu bo novi junak? Recept za naslov je znan: premagovati premagljive in ne izgubljati proti konkurentom. Prav zanimivo bo videti, ali lahko domžalski junak proti Olimpiji Benjamin Markuš uprizori še eno podobno predstavo.

Domžale: Kalcer Radomlje – Maribor (ponedeljek, Roberto Ponis, 17.30): Kakšna je realna moč v Kidričevem razigranih in učinkovitih Radomljanov? Mariborčane čaka zahtevna tekma, kot je zanje vsaka in kot sta bili tudi obe v tej sezoni, ki sta se razpletli s tesnima zmagama z 1:0 in 2:1.