Modri milijoni za vijoličnega bombarderja Žana

Hrvaški nogometni velikan Dinamo je zagrizel. Trinajst golov v desetih tekmah in strokovne ocene trenerja Maribora Damirja Krznarja, tudi bivšega Dinamovega, kažejo na poletno selitev v hrvaško glavno mesto Žana Vipotnika. Najboljši strelec 1. SNL je že najdragocenejši biser v zgodovini vijoličnih.

Srečko Katanec v osemdesetih letih minulega stoletja, Stanislav Komočar, Gregor Židan, Primož Gliha na začetku devetdesetih let, Boštjan Cesar na začetku tega stoletja in Petar Stojanović v minulem desetletju ter začetku tega so najbolj znani slovenski nogometaši, ki so oblekli modri Dinamov dres. Katančeva zagrebška avantura je trajala le eno sezono, zaradi nore zamisli nedavno preminulega trenerja vseh trenerjev Miroslava Blaževića, ki je Katanca poskusil preleviti v srednjega napadalca.

Največji igralski pečat je pustil Židan, največji talent Komočar (blestel je v dresu zdaj propadlega Zagreba v 2. jugoslovanski ligi) je poleg nogometnih veščin skrbel za urbane zagrebške mite, Cesar je zaradi uglednega slovesa kluba prestopil v sloviti Marseille in to v sezoni, ko je bil Dinamo najslabše uvrščen v zgodovini hrvaškega prvenstva. Stojanović je igralsko še nadgradil uspešno vijolično poglavje. Ali je Vipotnik, edini od omenjenih, ki ni Ljubljančan, lahko tudi novi Dinamov veliki jackpot? Kot je bil nekoč Katalonec, španski reprezentant Dani Olmo.

«Da, Dinamo je resen kandidat,« je priznal Vipotnikov zastopnik Saša Župan. Vijolični športni direktor Marko Šuler je že v pogovorih z Zagrebčani. Pri Dinamu, ki se mu znova obetajo rekordni prihodki (v letu 2021 so presegli 60 milijonov evrov), načrtujejo pomladitev moštva. V njem bi imel Vipotnik vlogo prvega napadalca po prodaji reprezentanta Bruna Petkovića.

Za City Group je cena 4,5 milijona evrov

Mariborčani so že zavrnili veliko konkretnih ponudb, od 1,2 milijona evrov, kolikor je bil za Žana pripravljen plačati belgijski Westerlo še takrat, ko še ni zabijal kot po tekočem traku, do 2,8 milijona €. Javila se je tudi slovita agencija pod okriljem City Group (del nogometnega imperija Manchester City), ki je odkupila nekdanjega zeleno-belega upa in Žanovega vrstnika Enrika Ostrca (zdaj se poskuša uveljaviti kot posojen Troyesov igralec v Belgiji pri Lommlu). Zastopa jo kar znani obraz iz Olimpije, Marin Skender, brat bivšega trenerja Dina in kratek čas tudi športni direktor. Šuler je navil odškodnino na 4,5 milijona €.

Vipotnikova preobrazba od rezervista do prodajnega rekorderja ima za seboj impresiven preobrat. Na začetku sezone je bil še tretji napadalec, zdaj je fant z najmočnejšim dinamitom v nogah. Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek prav gotovo ni ravnodušen in bi lahko posegel po uveljavljeni formuli, ki jo učinkovito uporabljalo Hrvati, ko gre za nadpovprečne igralce: z vabilom v člansko reprezentanco še dvigniti višji odškodninski znesek in napadalcu omogočiti čim boljše izhodišče za start v novem klubu ter v ostrejši konkurenci.