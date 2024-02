Mladinska svetovna prvakinja: starša si nista mislila, da bo tako vzljubila skoke

Na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju glavni slovenski aduti praviloma prihajajo iz skakalnih vrst. To velja tudi za mladinsko SP, ki ga v teh dneh gosti dolina pod Poncami. Med našimi vročimi železi v Planici bo tudi Taja Bodlaj, ki je pred kratkim zablestela z osvojitvijo naslova mladinske olimpijske prvakinje v Gangvonu.

»Pred odhodom v Južno Korejo sem vedela, da znam dobro skočiti, a se nisem obremenjevala z rezultatom. Zmage res nisem pričakovala. Toda potem sta mi na tekmi uspela dva odlična skoka in bila sem zelo vesela prvega mesta,« je po vrnitvi iz Azije sijala od sreče Bodlajeva.

Vzdušje v Gangvonu sicer ni bilo takšno kot pred dobrim tednom na Ljubnem ob Savinji, kjer se je za obe tekmi zbralo več tisoč gledalcev, a se je kljub temu v Aziji počutila dobro. »Resda na naših preizkušnjah ni bilo veliko navijačev, tisti, ki so bili, so bili pa glasni in so navijali za vse, tako da je bilo lepo. Naprava mi je noro dobra in mi je kar žal, da verjetno tam nikoli več ne bom skakala,« se je 17-letnica iz Zgornjih Dupelj v občini Naklo ozrla na nedavne mladinske OI, na katerih je skupaj z Ajdo Košnjek, Enejem Faletičem in Urbanom Šimnicem na preizkušnji mešanih ekip prispevala tudi viden delež k zlati lovoriki Slovenije. Vsi štirje so v naši reprezentanci tudi za Planico 2024, ob njih pa se bodo na 100-metrski skakalnici dokazovali še Tina Erzar, Jerica Jesenko in Urša Vidmar ter Jaka Drinovec, Žiga Jančar in Rok Masle.

Prepušča se toku dogodkov

S svojo pripravljenostjo je kar zadovoljna, nikoli pa si ne nalaga dodatnega pritiska s (pre)velikimi pričakovanji. »S takšno miselnostjo sem se odpeljala tudi proti Ljubnemu, kjer mi sicer skakalnica sploh ni všeč. A je zato tam vzdušje, ki ga pripravijo domači gledalci, toliko lepše,« je Bodlajeva podoživela spektakel pod Rajhovko, kjer je obakrat pristala na 20. mestu. To je zdaj tudi njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu, v katerem je minuli konec tedna v Willingenu poletela do 27. in 28. mesta.

Smučarske skoke je začela pri NSK Tržič FMG trenirati v 2. razredu osnovne šole. »Ta šport me je zanimal in želela sem se preizkusiti v njem. Nato sta me starša peljala na trening, a nista pričakovala, da bom tako vzljubila skoke. No, zdaj skačem že deset let in v tem še vedno uživam,« je kolo časa zavrtela v leto 2014, ko je opravila prve skoke v Sebenjah pri Tržiču.

Na začetku še ni imela nobenega vzornika oziroma vzornice. »Zdaj jo imam – to je moja reprezentančna kolegica in sostanovalka na potovanjih Nika Križnar. Odlično se razumeva, z njo mi nikoli ni dolgčas,« je zaupala dijakinja 3. letnika na Biotehniškem centru v Naklem (smer živilsko-prehranski tehnik), ki ima že tudi štiri kolajne z nordijskih MSP. Tudi posamično srebrno iz Zakopanov 2022, kjer je zaostala le za leto starejšo Niko Prevc.

Na tekmah kakšnega prinašalca sreče nima. »Ko sem na vrhu zaletišča, se poskušam čim bolje zbrati in skočiti najbolje, kar znam. Želim si uspeti v tem športu, vendar pa si nikoli ne zadam točno določenih ciljev. Preprosto se prepuščam toku dogodkov in se trudim dati zmeraj vse od sebe,« je skrivnost uspeha razkrila Bodlajeva, ki je z mislimi že povsem pri jutrišnji posamični tekmi na domačem MSP.