Miren spanec, nato pa budilka

Zasedanja izvršnih odborov pri panožnih športnih zvezah ne razkrivajo vedno nasmejanih in brezskrbnih obrazov. Seveda niti pri smučarski zvezi ni vse postlano z rožicami, toda spanec večine vodilnih, vključno s predsednikom Enzom Smrekarjem, je lahko miren. A ko se zjutraj oglasi budilka, oddiha ni: bliža se zima novih izzivov, tudi s prvim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju doslej na slovenskem snegu.

Podrobnejši pregled denarnih zneskov posameznih smučarskih panog, ki je bil na voljo na seji izvršnega odbora SZS, to krovno organizacijo smučarskega športa pri nas še vedno ohranja pri visokih organizacijskih in tekmovalnih ciljih. A kako naj bo drugače po eni najuspešnejših sezon za slovensko zimskošportno sceno s 7 olimpijskimi kolajnami, 74 uvrstitvami na stopničke ter 221 med najboljših deset? »Ne pozabimo, da je ženska reprezentanca v smučarskih skokih osvojila pokal, moška pa mu je bila na koncu že prav blizu,« je na včerajšnji seji poudaril Uroš Zupan, direktor SZS, ki za poolimpijsko sezono 2022/23 načrtuje skupni proračun 10,8 milijona evrov.

Znesek posameznih panog ostaja najvišji pri alpskem smučanju in se bo vrtel okrog polčetrtega milijona evrov (pred dnevi nam je Miha Verdnik, vodja panoge, napovedal vsaj za 300.000 evrov nižji proračun, ki se je že močno bližal 4 milijonom), vidnejši kot v preteklosti, skoraj 2,5 milijona, bo v zboru za skoke in nordijske kombinacije. Seveda bodo predvsem prvi v naslednji zimi pod še podrobnejšim drobnogledom kot v preteklosti, ne nazadnje bo osrednja tekma naslednje sezone doma na omenjenem SP. Seveda bo to poseben izziv tudi za kombinacijo in tek na smučeh, slednji zdaj brez Anamarije Lampič, ki pa bo že v svoji prvi biatlonski sezoni doživela domačo tekmo, Pokljuka se namreč po letu odsotnosti vrača na koledar svetovnega pokala.