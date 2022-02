Mikaela Shiffrin v solzah že pred tekmo, sledil je nov velik šok

Ob današnjem razpletu zadnje posamične tekme alpskih smučarjev na OI v Pekingu marsikomu ni jasno, kaj se je dogajalo z Mikaelo Shiffrin. Tudi v alpski kombinaciji, kjer je bila po hitrih disciplinah v odličnem položaju za odličje, je v slalomu znova odstopila že pred merjenjem vmesnega časa.

Mikaela je na Kitajsko prišla kot eden glavnih ameriških upov, v tej sezoni pa je že dobila po dva slaloma in veleslaloma za svetovni pokal. Vse odkar se je v svetovni pokal vrnila po družinski tragediji (februarja 2020 ji je umrl oče), pa je vseeno ranljivejša. Na specifičnem snegu na olimpijskem prizorišču se nikakor ni znašla in je seveda močno razočarana. Njen niz odstopov je glede na to, da je v svetovnem pokalu na 210 tekmah odstopila le 13-krat, nazadnje letos v Kranjski Gori (a je že slalom nekaj dni kasneje v Schladmingu dobila), res šokanten.

»Nobenega pritiska nisem čutila. Mislim, saj je vedno pritisk, toda bila sem sproščena in povsem osredotočena na dobro smučanje,« je dejala Mikaela po tekmi. »Zdi se mi, kot da je vse to šala, težko verjamem, da se je to zgodilo. Poleg tega, da olimpijske igre zapuščam brez posamičnega odličja, me najbolj boli, da sem imela več priložnosti, pa mi nobenkrat ni uspelo.« Z izjavo sicer namiguje, da bi utegnila biti del ameriške postave na sobotni ekipni tekmi. Mikaela je dvakratna olimpijska prvakinja (in šestkratna svetovna): v slalomu leta 2014 v Sočiju, štiri leta pozneje v Pjongčangu pa v veleslalomu. Z zadnjih olimpijskih iger ima še srebro iz kombinacije.

Mikaela je zmagovalka 73 tekem za svetovni pokal, s čimer zaostaja le še za rojakinjo Lindsey Vonn (82) in Švedom Ingemarjem Stenmarkom (86). Je pa razkrila tudi, da je bila v solzah že pred tekmo. Z lepo gesto jo je namreč ganila njena italijanska tekmica Sofia Goggia, ki ji je za smukaški del posodila svoje smuči – z njim je pred dnevi osvojila srebro v smuku. Na smuči pa ji je prilepila posebno sporočilo: »Poleti, Mika, zmoreš to!«

»Danes jih ni potrebovala, saj na tej tekmi ni nastopila, zato sem jih dan pred tekmo preizkusila in na njih smučala tudi danes. Ko sem videla sporočilo, sem skoraj začela jokati,« je povedala Mikaela. »Vesela sem, da sem imela priložnost 'poleteti' na njih.«