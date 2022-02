Ganljivo sporočilo srčnega izbranca smučarke Mikaele Shiffrin

Kruta in tanka meja je med uspehom in neuspehom v športu, včasih izmerjena v desetinki sekunde, drugič v milimetrih. Medtem ko slavimo olimpijske junak, dobitnike kolajn, je za to mejo in uresničenim ciljem ostala velika množica drugih športnikov, ki so ostali praznih rok.

Povešeni pogledi, solze razočaranja, pa četudi so enako trdo garali za ta največji športni cilj.

Ne zaradi nove serije zmag in kolajn, zaradi velikega neuspeha se je tokrat v središču pozornosti znašla ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin. Preberite več TUKAJ!