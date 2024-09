Med krajšim oddihom je vendarle zbistril svoje misli

Slovenski kanuistični šampion Benjamin Savšek ni skrival velikega razočaranja, potem ko je na nedavnih olimpijskih igrah v Parizu zaradi kazenskega pribitka 50 sekund, ki je bil za mnoge sporen, izpadel iz boja za novo kolajno na največji športni prireditvi. Pravico je zatem iskal celo na Mednarodnem športnem razsodišču (CAS), na katerem pa so ga zavrnili, kar je bilo po svoje tudi za pričakovati.

Verjetno ga je zaradi tega na tekmovanju za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah minuli konec tedna v Italiji gnala toliko večja jeza. Na zahtevni progi v Ivrei, s katero niti en finalist v moškem kanuju ni opravil brez napake, je 37-letni Ljubljančan znova pokazal zobe in najhitreje priveslal do cilja. Da tega, kar se mu je zgodilo oziroma kar so mu naredili na letošnjem tekmovalnem vrhuncu v glavnem mestu Francije, (še) ni prebolel, je dal jasno vedeti tudi prirediteljem v Italiji.

6. zmago je Benjamin Savšek slavil v svetovnem pokalu.

»Po olimpijskih igrah se nisem počutil najbolje, zaradi česar sem se moral odpraviti na krajši oddih, da sem zbistril svoje misli,« je zaupal Savšek in pripomnil, da je poskušal v zadnjih tednih spet ujeti pravi ritem, kar mu je – če sodimo po sobotni tekmi v Piemontu – zelo dobro uspelo. »Vesel sem, da sem še vedno v dobri formi in obenem tudi v skupni razvrstitvi v dobrem položaju,« je še poudaril olimpijski prvak izpred treh let v Tokiu, potem ko je slavil šesto zmago v svetovnem pokalu.

Savšku, ki se je veselil svoje 21. uvrstitve na oder za najboljše v tem tekmovanju, se je najbolj – na 1,01 sekunde – približal drugouvrščeni Francoz Yohann Senechault, ki si je sicer prislužil štiri kazenske sekunde. Na najnižjo stopnico se je povzpel Italijan Raffaello Ivaldi (+ 1,44), ki je imel tako kot Benjamin en dotik. Luka Božič (+ 2,59) je bil peti, veliki slovenski up Žiga Lin Hočevar, ki je bil v polfinalu še najhitrejši med vsemi in mu je tudi v finalu kazalo odlično, pa se je moral po večji napaki in kazenskemu pribitku 50 sekund na koncu sprijazniti z 10. mestom (+ 57,44).

Že 29. stopničke za Petra Kauzerja

Imeniten slovenski dan sta v Ivrei zaokrožila kajakaša Eva Terčelj in Peter Kauzer, ki sta se izkazala z bronastima kolajnama. Medtem ko je 32-letna Ljubljančanka za domačo zmagovalko Stefanie Horn zaostala za 1,93 sekunde in 1,27 za drugouvrščeno Nemko Ricardo Funk, sta bila od 41-letnega Hrastničana, ki je dosegel že 29. stopničke v svetovnem pokalu, hitrejša zgolj prvouvrščeni Poljak Mateusz Polaczyk (za 1,11 sekunde) in Francoz Anatole Delassus (za 0,63).

Najbolje kaže Hočevarju V skupni razvrstitvi za svetovni pokal v kanuju so kar trije Slovenci med elitno peterico. V najboljšem položaju je Žiga Lin Hočevar (162 točk), ki kot drugi za vodilnim Slovakom Matejem Benušem zaostaja le za tri točke. Luka Božič (154) in Benjamin Savšek (147) držita četrto oziroma peto mesto.

Tik pod zmagovalnim odrom je obstal Lan Tominc (+ 4,47), Žiga Lin Hočevar (+ 63,90) pa je tudi finalno preizkušnjo v kajaku končal na desetem mestu. Med kanuistkami je na nehvaležnem četrtem mestu pristala Eva Alina Hočevar, šesta pa je bila Lea Novak. V kajakaškem krosu se je med Slovenci včeraj najvišje uvrstil Jakob Šavli, ki je zasedel 16. mesto.

Veliki finale sezone svetovnega pokala bo že konec tega tedna v Seu d'Urgellu.