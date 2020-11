Maribor že 13 mesecev brez zmage

Koper na prvem mestu

Na uvodni tekmi 13. kroga 1. SNL je Koper premagal ljubljanski Bravo z 2:1 (1:0). V 44. minuti je za domače zadel Žan Žužek, v 61. je izenačil Rok Maher, v 84. pa za veselje poskrbel kapetan Dare Vršič po strelu z 11 metrov. Koper trenerja Mirana Srebrniča je neporažen že osem tekem zapored in je (začasno) prevzel vodstvo na lestvici.

Trinajst mesecev je minilo od zadnje zmage Maribora proti Celju. V Ljudskem vrtu je bil 26. oktobra lani strelec, ki se je jeseni in odkar je prišel, prelevil v prevajalca. Vijoličnemu Koprčanu italijanščina ni tuja, a tudi še kakšna vidnejša vloga na igrišču se mu bo še ponudila. Morda že v današnjem 101. štajerskem derbiju v Celju (17.00). Ob 13.30 se bosta v Sežani pomerila še CB24 Tabor in Domžale.Viler je z naskokom igralec z najdaljšim stažem pri Mariboru. Od leta 2010, ko je iz šampionskega Kopra prišel skupaj z, je šel čez vse vojne vihre, poraze in zmage, a njegovemu bivanju pod Pohorjem vendarle bijejo zadnji meseci, dnevi in ure. Toda ... Če naravni naslednikne bo povsem kos nalogi, bo še kako pomemben člen. Vilerjev modus operandi na položaju levega bočnega igralca je nenadomestljiv čez noč. Med drugim je zabijal gole in pošiljal predložke, vredne uvrstitve v ligo prvakov.V vijoličnem dresu je 34-letni otrok Kopra na igrišču preživel kar 423,4 ure ali 17,6 dneva. Zbral je 293 tekem in dosegel sedem golov, še 104 nastope v koprskem dresu in pet golov. Številke, ki so v povezavi z lovorikami resnično impresivne in ga uvrščajo v vrh najuspešnejših igralcev v zgodovini 1. SNL. Rulo, kot mu pravijo, je napisal poglavje o najbolj prepoznavnem levičarju, ki je z odličnimi predložki in tudi nepredvidljivimi potezami postal simbol Maribora in SNL.Zdaj pa k 101. štajerskemu derbiju. Stoti je bil zadnji, v katerem je Viler igral za Maribor, in zadnja tekma pod Camoranesijevo taktirko. Vijolični so v Ljudskem vrtu komaj ujeli točko, a je bila še vedno več kot v 98. in 99. tekmi, ki sta pripadli Celju z 2:0 in 2:1.Maribor je v zaletu, a tudi Celje, ki je tako, kot si ga želi trener– sproščeno in brez pritiska. Nihče ne grozi trenerju in igralcem. Vodstvo kluba ne zahteva novega naslova. Tak sproščen, a odgovoren pristop je Celju prinesel prvo šampionsko zvezdico. Do druge je še daleč, bo pa v igri zanjo, če bo končal niz treh zmag Maribora.