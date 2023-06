Maribor ima v svojih vrstah potencialnega dragulja, a zanj ne dobi primerne ponudbe

Evropska nogometna tržnica še ne deluje v polnem zamahu, a je na njej močno prisotna tudi slovenska nogometna liga. Največji slovenski prodajni izdelek, Mariborčan Žan Vipotnik, je v središču pozornosti, toda ne še v takšni meri, kot si želijo pod Kalvarijo. Olimpijini prestopni načrti so bolj kot ne usmerjeni nakupom, kot pa prodaji.

Pri slovenskih klubih so ta trenutek v ospredju »čistke«. Kot kaže, se bo sprostilo na desetine novih delovnih mest, prvaki so se že razšli z Đorđejem Crnomarkovićem, Aldairom in Dino Špeharjem, poleg zimske okrepitve Raula Florucza pa so ujeli tudi Ahmeta Muhamedbegovića. Pri dveh velikih željah so se morali zadovoljiti s polovičnim izkupičkom. Prestop Bošnjaka z Liverpoolovim izkušnjami Dala Varešanovića je z drugačnimi načrti preprečil Sarajevo, prihod mladega Srba, rojenega v Berlinu, Nemanje Motike pa je bil dokončno dogovorjen včeraj. Komaj 20-letni napadalec, ki ima za seboj Bayernovo izkušnjo – zanj je bavarski velikan plačal celo 2,5 milijona evrov odškodnine – in tudi nastope v mlajših nemških reprezentančnih selekcijah, je bil v minuli sezoni kot posojeni nogometaš Crvene zvezde član avstrijskega Lustenaua. Pri Olimpiji so prepričani, da so ujeli kapitalca za prihodnost in predvsem jih veseli to, da je Motika njihov igralec, in ne izposojeni. Tudi beograjski rdeče-beli so Bayernu zanj plačali milijonsko odškodnino, in sicer 1,2 milijona evrov. Trenutna vrednost Motike znaša milijon evrov.

Vipotnik je predrag

Mariborčani se na tržišču srečujejo z realnostjo, za najboljšega strelca Žana Vipotnika ni kluba, ki bi zanj plačal od tri do štiri milijone evrov odškodnine. Največjo težavo predstavlja nizek rejting slovenskega prvenstva, zaradi česar tuji klubi nočejo globoko seči v žep za slovenske nogometaše. Potem, ko je odstopil od vročega napadalca zagrebški Dinamo, je tudi belgijski velikan Brugge, ki se je ogreval za 21-letnega Konjičana, za nižji znesek raje izbral že preverjenega, 21-letnega Brazilca Igorja Thiaga. Ta je imel odlično sezono pri Ludogorcu, kjer ga je vodil tudi Ante Šimundža. Športni direktor Marko Šuler še vztraja pri visokem odškodninskem znesku. Toda Mariborčani so že izpeljali tudi viden prestop, po poldrugi sezoni se je med vijolične vrnil Ljubljančan Blaž Vrhovec.

Na slovenskem tržišču vlada zatišje pred burjo. Podobno kot lansko leto so oči uprte v celjski tabor, kjer ne skrivajo visokih ambicij. Slej ko prej bodo razkrili karte in se podali v lov za zvezdniško okrepitvijo. Pri poražencih sezone, Muri in Kopru, bo zelo pestro. Sobočani ne morejo več – in tudi ni smiselno – plačevati posojnine za odličnega strelca Mirlinda Dakuja, Koprčani pa so že pošteno počistili slačilnico, v kateri ne bo več tudi že nekdanjih prvakov Žana Benedičiča, Rudija Požega Vancaša in tudi vratarja Adnana Golubovića. Na Bonifiki ga bo zamenjal otrok Kopra Jan Koprivec.