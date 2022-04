Ljudski vrt je (pre)dolgo zelen

Današnji vrhunec 30. kroga 1. SNL v Ljudskem vrtu bo zarisal scenarij zaključnega dela prvenstva. Bo Maribor izločil Olimpijo iz šampionske bitke ali se bodo zeleno-beli z velikanom Robertom Prosinečkim na klopi vrnili v troboj za prvaka?

Maribor: Maribor – Olimpija, sobota, (sodnik Nejc Kajtazović, 20.15): Številke so za vijolične zastrašujoče: Olimpija v Ljudskem vrtu ni izgubila že na osmih tekmah. Zadnjič je klonila novembra 2017 v sezoni, ko je bila prvak. Skupno je brez poraza že na devetih derbijih. Dino Skender je prvi letošnji derbi izpeljal srečno, a učeni šarlatan je že preteklost. Prihaja nogometni gospod Prosinečki, ki že kot Olimpijin igralec ni izgubil derbija. Vijolični strokovni štab z nekdanjimi odličnimi igralci ter trenerjem brez igralskih ter trenerskih presežkov Radovanom Karanovićem ga mora ukaniti. Izhodišče Mariborčanov je paradoksalno, Skenderjevemu bunkerju bi bili težje kos, kot so lahko pogumnejšemu slogu Prosinečkega. A imajo šampionski ritem, igrajo racionalno in učinkovito po zaslugi prvega strelca Ognjena Mudrinskega.

Prva Liga Telemach Vrstni red: Maribor 56, Koper 53, Olimpija 49, Mura 44, Bravo 42, Domžale 37, Celje 35, Radomlje 31, Tabor 26, Aluminij 22.

Ljubljana: Bravo – Mura (Slavko Vinčić, 15): Mura je veliko prehitro predala naslov prvaka, Evropa se ji izmika. Ne smejo izgubiti še tekme z Bravom, ki bo svojo evropsko priložnost iskal še v pokalu.

Domžale: Kalcer Radomlje – Aluminij (Matej Jug, 17.30): Trener Robert Pevnik pravi, da bo Aluminij obstal v ligi. A le s čudeži. Prvega potrebuje že danes. V drugi del sezone so šli z enakim številom točk (19), zdaj jih imajo Radomlje devet več. 8:2 je razlika v golih in 7:1 v točkah na medsebojnih tekmah.

Sežana: CB24 Tabor – Domžale (nedelja, Alen Borošak, 15): Razplet današnje tekme v Domžalah bo narekoval taktično različico Sežančanov. Ali lov na zmago za vsako ceno ali premišljenost, ki bi jim prinesla točko.

Koper: Koper – Celje (Asmir Sagrković, 20.15): Koprčani nujno potrebujejo tri točke, Celjani pa zmago v pokalnem polfinalu čez 11 dni. Koprčani so še v igri za dvojno krono, zato so v skušnjavi. Prvi spomladanski gol Lamina Colleyja je motivacijska bomba za sanjski finiš sezone. Lahko se celo izide.