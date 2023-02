Ljubljančani dodatno jezni nad Goričane

»Tretji polčas« nogometnega derbija med Mariborom in Olimpijo je dodatno razvnel strasti med Štajersko in metropolo. Ljubljančani se podajajo v današnji dvoboj z Goričani (17.30) jezni na sodnike, zato bo zanimivo spremljati, kam bodo usmerili svojo energijo.

PrvaLiga Telemach Olimpija 22 16 3 3 41:19 51 Maribor 22 12 3 7 48:27 39 Celje 22 10 8 4 34:26 38 Koper 23 10 6 7 34:23 36 Domžale 23 10 7 6 33:28 34 Mura 23 8 9 6 34:29 33 Bravo 22 6 4 12 20:22 22 Radomlje 23 3 9 11 18:44 18 Tabor 23 3 8 12 22:50 17 Gorica 22 2 9 11 17:33 15

»Pregledal sem koledar tekmovanj: tekme bodo ob torkih, sredah ali četrtkih in nato konec tedna. Morda gre za naključje, toda Olimpija ima edina med vodilnimi klubi med vsako tekmo le tri proste dni. Celje ima dvakrat po štiri dni, Maribor štiri in tri, Koper tri in štiri, enako Mura. Vem, kaj bodo govorili nekateri: Riera se samo pritožuje. Toda navedel sem dejstva. Drugi imajo za pripravo več časa kot mi,« je sporočil tekmecem in Nogometni zvezi Slovenije (NZS) trener zeleno-belih Albert Riera.

Povod za izbruh jeze v taboru Olimpije je bila sodniška napaka med derbijem Maribora in Olimpije (2:0), zaradi katere so bili Ljubljančani ob kazenski strel – po igranju z roko –, Štajerci pa bi morali biti ob Martina Milca, a se to ni zgodilo. »V 79. minuti tekme je prišlo do napake pri določanju linij ofsajda, kar je posledica nepopolne kalibracije linij ofsajda na relevantni kameri ponudnika tehnologije Hawk-Eye,« je zapisala NZS in dodala, da se je podjetje Hawk-Eye opravičilo NZS in kluboma.

Kot bi vlekel linijo nekdo po več špricerjih

Do zmote je prišlo v ključnem obdobju tekme, domnevna ofsajd linija pa je bila postavljena tako nepravilno, kot bi jo povlekel navijač Maribora po sedmih špricerjih, ne pa domnevno nezmotljivo »sokolje oko«. Kar težko je verjeti, da lahko pride do tako amaterske napake na tako pomembni tekmi.

Odzval se je tudi direktor Olimpije Igor Barišić. »Prosimo NZS, da enakopravno obravnava vse udeležence tekmovanja v prvi ligi in zagotovi, da bo sezona 2022/23 regularna. Na osnovi dogodkov v Mariboru lahko marsikdo o tem podvomi,« je namignil Barišić in dodal, da je bil vratar Maribora ob predhodno zgrešenem kazenskem strelu Maria Kvesića »najmanj za meter oddaljen od črte«.

Šok v Kopru PrvaLiga Telemach, 23. kolo: Koper – Kalcer Radomlje 1:2 (Kotnik 51; Sokler 42, 55), Mura – CB24 Tabor Sežana 2:2 (Petković 49, 68; Šušnjara 11, Ndzengue 41); danes: Celje – Bravo (15), Olimpija – Gorica (17.30); četrtek: Domžale – Maribor (17.30).

Ljubljančani imajo najbrž prav, toda to jim pred dvobojem z Gorico ne bo pomagalo. Odgovoriti si morajo na vprašanja, zakaj v Ljudskem vrtu niso premogli načrta B, zakaj so sprejeli odprt boj ob prednosti 15 točk pred Štajerci, zakaj so slabo izvedli kazenski strel (»Kvesić jih bo izvajal tudi v prihodnje«, je dodal Riera.), zakaj je Aljaž Krefl dvigoval podplat ob že prejetem rumenem kartonu …

Poraz Olimpije pod Kalvarijo je predramil ligo, ki bo po novem še zanimivejša. Navijači imajo zajamčen spektakel, saj bo odslej v boju za vrh – ki omogoča preboj v Uefina tekmovanja – dodatno napeto na igrišču in očitno tudi ob njem.