Favoriti za najvišja mesta na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih? Seveda bodo to v Planici pravzaprav poleti, zato je najlažje pogledati denimo vrstni red desetih najboljših na posamični tekmi nedavnega svetovnega prvenstva v poletih v norveškem Vikersundu. Najboljši je na domačih tleh postal Marius Lindvik pred Timijem Zajcem, bronasto kolajno je osvojil Avstrijec Stefan Kraft. Od 4. do 10. mesta so si sledili Peter Prevc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Michael Hayböck, Karl Geiger, svetovni prvak z zadnjega prvenstva v Planici, Jukija Sato in Johann André Forfang. Nobenega poljskega ...