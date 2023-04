Leao se je podražil za 65 milijonov

Catenaccio (verižica na vratih) ima slabšalni prizvok in je spomin na čase, ko je tekme praviloma odločal en gol, toda nogometašem Milana ne gre očitati »bunkerja«, s katerim so odbili napad Napolija in se po letu 2007, ko so osvojili sedmi naslov evropskih prvakov, uvrstili v polfinale lige prvakov. Neapeljčani bodo italijanski prvaki, ampak v Evropi praviloma igra odločilno vlogo tradicija in ta je bila na strani borbene zasedbe pragmatičnega Stefana Piolija.

Chelsea je še enkrat več pokazal, da denar ne prinaša uspeha. Ostal je zvest svoji jalovosti in proti Real Madridu tudi doma izgubil z 0:2 in bo neslavno končal sezono. Finale v Istanbulu bi bila priložnost za popravni izpit Milana, ki je na stadionu Atatürka izgubil legendarni finale leta 2005 proti Liverpoolu. Čeprav mu v serie A ne kaže najbolje in utegne ostati celo brez vstopnice v ligo prvakov, pa v Evropi kaže moč, ki ga je krasila na začetku tisočletja, ko so v rdeče-črnem dresu blesteli igralci, kot so bili Andrej Ševčenko, Filippo Inzaghi, Kaka, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo in drugi. V obrambi so zid tvorili Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Alessandro Costacurta in Gennaro Gattuso, ki so poosebljali srčnost, kakršno so pokazali njihovi nasledniki pod Vezuvom.

Strelec je bil Olivier Giroud (42. minuta), ki je tudi zapravil 11-metrovko (22.), toda največ pohval Piolija je požel asistent Rafael Leao, režiser zmagovite akcije, ki jo je začel globoko na svoji polovici. »Če ne morem doseči gola, poiščem soigralca. Giroud je bil tam, vedel sem, da bo zadel, če mu dam lepo žogo,« je ključni trenutek podoživel 23-letni Portugalec, ki je na Transfermarktu vreden že 80 milijonov evrov. Iz Lilla je prišel za 15 milijonov.

Tudi Napoli je zapravil najstrožjo kazen. Če bi Khvicha Kvaratskhelia zadel v 82. minuti, bi se lahko zgodil preobrat, po izenačenju Victorja Osimhena (93.) časa ni bilo več. »Napoli bo zasluženo osvojil scudetto in veseli smo, da smo izločili tako kakovostnega tekmeca. V drugem polčasu smo se zaprli in žrtvovali kreacijo, ampak nič zato. Zmagi proti Tottenhamu in Napoliju nam dajeta samozavest, ker vemo, da znamo igrati pod pritiskom. Proti Napoliju nismo bili favoriti, vendar smo imeli veliko srce. Grizli smo travo in se prigrizli do uspeha,« je bil srečen Pioli, ki je hvalil predvsem Leaa, podajalca tudi ob edinem zadetku v Milanu: »Užitek ga je imeti. Dal sem mu več obrambnih nalog in opravil jih je z odliko. Rafa postaja pravi šampion, s takšno tehniko in 'fiziko' je svet njegov.«