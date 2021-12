Le med risi tako kot v Celovcu

Kot je že v navadi, so dnevi okrog božiča ter prehoda iz starega leta v novo na ledenih ploskvah po Evropi zelo živahni. Tako je tudi v ICEHL, v kateri bo drevi ob 19.45 zadnja hokejska tekma v letu 2021 na ledu dvorane Tivoli v Ljubljani.

Domača Olimpija se bo pomerila z branilcem lovorike, KAC iz Celovca, pri katerem ena od vodilnih vlog pripada dolgoletnemu slovenskemu reprezentantu Roku Tičarju. Z 31-letnim napadalcem smo se pogovarjali v luči zanimive sezone in današnje tekme v Ljubljani.

Kolikor spremljamo KAC, opažamo, da ima to moštvo v tej sezoni veliko težav s poškodbami. Vi ste se jim za zdaj izognili?

»Odlično se počutim, tega ne skrivam. Dobro, sem med tistimi, ki se jih lotevajo manjše poškodbe, toda nevšečnosti odpravljam sproti. Seveda je pomembno, da bomo zdravi na tekmah odločitve v sezoni ter da bomo takrat uveljavljali naš sistem igre, ki temelji na zbrani obrambi.«

Očitno je to vašemu moštvu pred dnevi imenitno uspelo, ko ste odpravili tradicionalne tekmece iz Beljaka kar z 9:1.

»Hokejski prestiž med Celovcem in Beljakom je na Koroškem res poseben. Podoben kot pri nas doma med Jesenicami in Ljubljano. In tako visok izid še bolj odmeva kot na drugih tekmah. Derbi smo dobro začeli, zabili vodilni gol (strelec je bil prav Tičar, o. p.), nato z igro razveselili navijače, ki so napolnili dvorano, kolikor je bilo to pač zaradi ukrepov o omejenem obisku pač mogoče.«

Pa ste lahko igralci proslavili to nevsakdanjo visoko zmago v derbiju?

»Niti ne. Koronski časi nam tega ne dovoljujejo, pri klubu nas zelo resno na to opozarjajo, tudi sami se dobro zavedamo pomembnosti zdravja. Tako kot po vsaki tekmi smo v slačilnici skupaj jedli, se malo pogovorili in nato odšli k domačemu počitku.«

Še vedno imate tako močno slačilnico, za katero ste mi v prejšnji sezoni dejali, da je primerljiva le s tisto najmočnejšo, ki ste jo doživeli pri risih, denimo na nekaterih svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah?

»Verjemite mi, da na klubski ravni – pa sem, kot veste, igral že vsepovsod – še nikjer nisem doživel, da bi tako dihali drug za drugega kot vsi do zadnjega v Celovcu. Tako je bilo res le pri naši reprezentanci. In zato sem še zdaj prepričan, da nas je prav ta moštveni duh vodil k naslovu zmagovalcev ICEHL. Nekateri tekmeci so imeli na papirju močnejša moštva s številnimi tujimi okrepitvami, pa smo bili mi najmočnejši.«

Kdo bo močnejši danes na tivolskem ledu?

»Pričakujem res dobro tekmo, podobno, kot je bila naša torkova v Gradcu, ki smo jo resda po podaljšku izgubili, a ko gre za boj izenačenih moštev, je mogoče vse. Olimpija igra hiter in sodoben hokej s štirimi peterkami, zna pritisniti na višjo prestavo in v tekmi zmagati. Ni dvoma, da nas čaka težka naloga.«

V Celovcu se sicer z družino dobro počutite?

»Zelo dobro. Štiriletna Lea in leto ter tri mesece stara Mia sta navdušeni v vrtcu, vsi se dobro počutimo, klub je res dobro organiziran. Zato mi je še posebno lepo.«