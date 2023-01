Le derbi pri nas napolni tribune

Če bi sodili po vsem videnem na uvodni finalni tekmi domačega hokejskega prvenstva, v sicer silno nenavadnem in zgodnjem januarskem terminu, bi lahko napovedali, da se bodo v taboru SŽ Olimpije drevi podpisali pod novi naslov najboljših v državi. Vendar pa je ne glede na razplet te domače sezone že zdaj jasno: slovenski hokej ne bo naredil koraka navzgor, dokler oboji, torej zmaji in železarji, ne bodo hkrati v tekmovanju najvišje regionalne ravni.

Kakovostna razlika

O tem smo pisali že v pričakovanju prve torkove tekme v Tivoliju, dogajanje v dvorani in na ledu je pozneje le še bolj razgrnilo spoznanje, da je res dovolj domačega vmesnega životarjenja v praznih dvoranah, ko Ljubljančani ob nizu porazov in zato mestu pri dnu lestvice ne morejo napolniti tribun na predstavah ICEHL, Jeseničani pa igrajo v pretirano dragem tekmovanju AHL (gostovanje na Predarslkem brez prenočitve stane klub približno 3000 evrov) za izkupiček z obiskom 400 najzvestejših navzočih na tekmah v Podmežakli ...

Obenem na ledu nastaja kakovostna razlika, denimo pri natančnosti podaj, hitrosti akcij, reakcijskem času. In povrhu so železarji že od novembrskih dni, ko je bilo jasno, da jim 1. mesto rednega dela alpske lige ne more več uiti, ostali brez tekmovalnega naboja. To pa udari na plan v igri proti realno močnejšim zasedbam, kot je v tem trenutke Olimpijina.

Slednja je očitno pretirano slaba za vidnejšo vlogo v tej sezoni ICEHL, toda še vedno dovolj motivirana za spodobno predstavo v navijaškem tivolskem ozračju. In če je ta prva finalna domača tekma sredi januarja pritegnila na tribune več gledalcev od katere koli predstave doslej v sezoni tako razširjene avstrijske lige kot tudi pred tem lige prvakov, je jasno, kako slovenska hokejska scena pogreša derbije. In zato preprosto ni dovolj, da se moštvi pomerita le v enem pokalnem dvoboju pred sezono ali pa takole na silo kar sredi zime za naslov prvaka. Mimogrede, koledarsko najbolj zgodaj doslej se je finale Olimpije in Jesenic v samostojni državi na štiri zmage razpletel v sezoni 1993/94, in sicer v prvem tednu marca.

Zmagovalc serije

Zdaj je pač tako, da bo zmagovalec serije tisti, ki bo prvi dosegel dve zmagi. Olimpija je tako na pol poti k cilju, glede na vse izkušnje iz ICEHL in nesporno širino napadalnih trojk ji pripada favorizirana vloga tudi pred današnjo tekmo (Podmežakla, 18.00).

Jesenice? Na prvi tekmi so razočarale, pretirano obrambni pristop ni obrodil sadov. Precej bolj napadalno se bodo morali železarji lotiti naloge. Imajo pa močnega aduta v vratarju Anttiju Karjalainenu. In zato se morajo že zdaj z njim dogovoriti tudi o naslednji sezoni v Podmežakli, seveda v primeru priključitve jeseniškega kluba pod streho ICEHL!