Kratka upokojitev Carlsena

Nekdanji svetovni prvak Magnus Carlsen je po slabšem uvodu na drugi postaji serije Grand Chess Tour v Varšavi uprizoril impresiven povratek, s katerim je kljub daljši odsotnosti s turnirjev na najvišji ravni uspel dodatno obogatiti svojo zbirko prestižnih lovorik. Kot je pripomnil po koncu turnirja, ga veseli, da je njegova upokojitev trajala zgolj dva dni, pri čemer je imel v mislih sila neprepričljiv začetek v pospešenem delu, ko je do svoje prve zmage uspel priti šele na tretji tekmovalni dan. Po prvem delu si je tako na petem mestu nabral kar tri točke zaostanka za vodilnim Poljakom Jan-Krzysztofom Dudo, a je nato v hitropoteznem nadaljevanju ujel pravi ritem, zaradi katerega je prednost domačega aduta hitro začela kopneti.

Carlsen je še vedno aktualni svetovni prvak v obeh hitrih disciplinah in je svoj izjemen občutek v hitropoteznem šahu med drugim demonstriral z neverjetnim nizom, v katerem je zmagal v sedmih partijah zapored ter dosegel delni izkupiček 10 točk in pol iz enajstih partij. Njegovemu ritmu seveda ni mogel slediti nihče od tekmecev, vsaj približno je korak z njim držal zgolj Duda, ki je na koncu vseeno uspel poskrbeti za precej razburljiv zaključek. Pred zadnjim krogom je namreč za Carlsenom zaostajal zgolj za točko in bi ga z morebitno zmago v medsebojni partiji uspel dohiteti ter izsiliti odločitev v podaljških. V partiji polni preobratov je bil Poljak kljub črnim figuram v določenem trenutku zelo blizu temu podvigu, a mu je ob pomanjkanju časa nasprotnik uspel pobegniti v remi. Carlsen je tako osvojil prvo mesto s točko prednosti pred Dudo, tretje mesto pa sta si razdelila Wesley So in Maxime Vachier-Lagrave, ki sta za zmagovalcem zaostala že za dve točki in pol.

Elita v Stavangerju

Druga dva junaka preteklega tedna sta bila 19-letni Indijec Arjun Erigaisi, ki je zmagal na zelo močnem odprtem turnirju v Šardži v Združenih arabskih emiratih in leto dni mlajši Nodirbek Abdusattorov, ta je prepričljivo slavil na tretjem turnirju elitne spletne serije.

ČRNI NA POTEZI Giri – Gukeš, Stavanger 2023. Kako je črni izkoristil svoje aktivno postavljene figure in prišel do odločilne materialne prednosti? REŠITEV: 1…Txf3! 2.Txf3 Sxd2+ 3.Txd2 Lxf3 4.Lxf5 Lc3! in beli se je predal po 5.Ld3 Dxf4.

Kar nekaj igralcev, ki je konec tedna zaključila z igranjem v Varšavi ali v elitni spletni seriji, je imelo po koncu zelo malo časa za počitek, saj se je že v ponedeljek v norveškem Stavangerju začel eden najmočnejših letošnjih turnirjev. Carlsen je osvojil zadnje štiri izvedbe prestižnega tekmovanja na domačih tleh, tokrat pa bo v zelo izenačeni konkurenci lovil tudi svojo prvo letošnjo lovoriko v standardnem šahu.