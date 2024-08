Že od žreba in spoznanja, da se bosta v zadnjem kolu kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo pomerili Olimpija in Rijeka, se je v navijaških taborih obeh klubov začelo nestrpno odštevanje do spektakla. Prva tekma bo jutri ob 20. uri v Kvarnerju, pred tem večerom smo govorili s strategom prebujenega reškega moštva Radomirjem Đalovićem. Črnogorec, star 41 let, ki je nekoč kot nogometaš v hrvaškem prvenstvu zabijal gole za Rijeko, je pred enim tednom na trenerski klopi zamenjal Željka Sopića. Nazadnje je v regionalnem derbiju Đalovićevo moštvo s 4:0 ugnalo Istro 1961 iz Pulja. Gospod Đalov...