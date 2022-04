Konec tedna vse poti vodijo na Primorsko

Mariborčani izzivajo srečo, potem ko v 31. krogu 1. SNL brez najboljšega strelca prvenstva in rahlo poškodovanega Ognjena Mudrinskega v Ljudskem vrtu niso zmogli zatresti mreže Radomljanov. Po enkrat, a dovolj, da so korak bliže vodilnim, so zadeli Koprčani in zeleno-beli.

Prva liga Telemach Maribor 31 18 6 7 47:30 60 Koper 31 17 8 6 50:34 59 Olimpija 31 15 7 9 44:32 52 Mura 30 12 11 7 42:39 47 Bravo 31 11 9 11 29:29 42 Celje 31 11 5 15 37:42 38 Domžale 31 9 10 12 37:38 37 Radomlje 31 8 9 14 34:44 33 Tabor 31 7 8 16 26:33 29 Aluminij 30 4 11 15 27:52 23

Prav konec tedna bo južna Primorska središče ligaške fronte, v 32. krogu bo v soboto Maribor gostoval v Sežani, v nedeljo se bosta na Bonifiki pomerila Koper in Olimpija.

Vijolična odvisnost od Mudrinskega je skrb več za mariborski strokovni štab, ki še nima igralne različice B, s katero bi zabijali gole ali vsaj gol. »Preveč carinjenja žoge in velika želja po še eni zmagi sta povzročila preveč napak. Težava je bila v natančnosti pri izpeljavi akcij in učinkovitosti,« je vijolično igralno nemoč opisal trener Radovan Karanović, ki ga je že posvaril naslednji tekmec, trener Sežančanov Dušan Kosić.

Tabor se je močno upiral zategnjenim zeleno-belim Ljubljančanom, za katere je edini gol dosegel po dveh tekmah odsotnosti prvi strelec Mustafa Nukić.

»Kot trenerju katerega koli drugega moštva mi pred tekmo proti Taboru ne bi bilo prijetno. Izšli smo iz krize,« je Kosić pred sobotnim gostovanjem vijoličnih v Sežani prilil olja na ogenj.

Darila iz Ljudskega vrta so bili še najbolj veseli Koprčani, ki pa so morali najprej streti domžalski oreh. Strl ga je morda ta trenutek najbolj vroč koprski napadalec Gambijec Lamin Colley. Na zadnjih treh tekmah je zabil štiri gole in na lestvici strelcev ujel soigralca Kaheema Parrisa (po devet golov).

Vijolični brez streliva Izidi 31. kroga – Maribor: Kalcer Radomlje 0:0, Domžale: Koper 0:1 (Lamin Colley 47.; rdeči karton: Gaber Dobrovoljc 64.), Olimpija: CB24 Tabor 1:0 (Mustafa Nukić 56.), Celje: Bravo 2:0 (Ester Sokler 23., David Zec 43.), Mura – Aluminij večerna tekma; vrstni red strelcev: 15 – Ognjen Mudrinski (Maribor), 13 – Maks Barišić (Koper), 11 – Mustafa Nukić (Olimpija). Pari prihodnjega kroga: CB24 Tabor – Maribor, Radomlje – Mura (oba 23. t. m.), Bravo – Domžale, Koper – Olimpija (oba 24. t. m.), Aluminij – Celje (25. t. m.).

Še pred nadaljevanjem prvenstvenega trilerja bo sredi tedna pokalna vročica. Najprej bosta jutri v Sp. Šiški finalno vstopnico lovila ligaška poraženca minulega konca tedna Bravo in Domžale, v četrtek pa bodo na Bonifiki poskusili po zanesljivi zmagi in dvigu na lestvici na 6. mesto presenetiti Celjani. Obeti so dobri, Koprčani so z mislimi v šampionski bitki.