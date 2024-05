Kolesarski as na Trsteniku

Čeprav je majsko vreme precej muhasto, je bilo kolesarski dirki in zabavi na Trsteniku naklonjeno sonce. Tradicionalna prireditev Pokal Mateja Mohoriča vsako leto na Gorenjsko privabi številne klube in najboljše mlade cestne kolesarje, letošnja udeležba pa je bila rekordna, saj so se dirke udeležili tudi kolesarji iz tujine.

»Lepo je videti nasmejane otroške obraze, družine, ki so prišle uživat in se veselit skupaj z nami. Še lepše je videti na startu toliko kolesarjev. Iz leta v leto se potrudimo in poskrbimo za kakšno novost ali presenečenje. Letos je bil to predvsem zabavni program. Vesel sem, da so se nastopajoči odzvali povabilu in naredili zabavo za vse generacije. Prihodnje leto bo še bolj pestro,« je ob pogledu na množico obiskovalcev dejal kolesarski as Matej Mohorič, po katerem se prireditev tudi imenuje. Poleg kolesarjenja so pripravili zabavo. Zanjo so poskrbeli Ribič Pepe in Čuki.

Ribič Pepe za mlade in stare

»Vsa čast Mateju za vsakoletni pokal in zabavo za vso družino. Na Trsteniku smo že tretje leto zapored in vsako leto je nekaj novega. Super sončen dan s številnimi aktivnostmi za vso družino. Samo tako naprej in vse dobro mu želimo na dirkah, ki ga čakajo,« je dejal navdušeni obiskovalec dogodka, ki se je pozno popoldne sklenil s podelitvijo medalj in nagrad najboljšim kolesarjem in kolesarkam.