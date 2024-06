Astrologinja Lenka:. Naredite načrte za spremembo stvari na bolje, kupite nekaj stvari

Luna je v znamenju tehtnice, a je še vedno rada sama, brez velikih zunanjih povezav. Ko je v tej situaciji, nihče ne vpliva nanj, niti ona ne na druge. Človek preprosto živi v svojem mehurčku, živi v svojih občutkih, ki jih ta trenutek nosi z njim. In tukaj v tehtnici bi znalo biti zelo prijetno, lepo, obujati neke spomine iz preteklosti, kako je bilo vse lepo. Naredite načrte za spremembo stvari na bolje, kupite nekaj stvari, pojdite na prijeten kraj, kjer se duša počuti udobno.

Toda dispozitorka Lune, Venera, je počasi prišla do konca znamenja Dvojčka. Je na zadnji stopnji 29. in to ni najboljša možnost za nove partnerske odločitve ali začetek zveze. Po eni strani bi se lahko prijateljstvo končalo, druga stran pa je pričakovala nekaj več.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Sploh ker je Venera v kvadratu z Neptunom, tako da tukaj ubožica niti ne ve, kam bi šla, kaj šele s kom in zakaj. Neiskrenost, neresnice, laži, goljufije, obljube enemu, drugemu, ne glede na to, koliko jih je. To je vidik, ki lahko človeka tako hitro očara, da ga še stokrat bolj razočara. Prinaša neobjektivne občutke, nerealen pogled na partnerja, morda celo človek sam živi v svoji glavi in ​​svojih načrtih, ne da bi drugi o tem sploh razmišljal.

Če se mora odnos končati, naj bo odprt in naj ostane v prijateljskih odnosih.

Torej tudi Luna, ne glede na to, kako lepo se je vse skupaj začelo zjutraj, bo kasneje človek čutil občutek praznine, občutek osamljenosti ali celo izdaje.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju dvojčkov. Počasi gre h koncu tega znamenja, a še vedno tako lepo osvetljuje vso tisto notranjo otroško razigranost, vsestransko zanimanje za vse, kar si človek lahko želi. Potovati, se izobraževati, komunicirati, se povezovati z drugimi in se imeti dobro. Dvojčki so imeli ta mesec veliko srečo, saj so imeli v istem obdobju veliko osebnih in najboljših planetov, ki so jim prinesli veliko dobrega. Zato se jim pridružimo, so radovedni, vsestranski, klepetavi, radovedni, a nikoli nimajo slabih namenov. Govorimo o njihovih najboljših lastnostih. Ne bomo vključili tračev.