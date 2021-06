Ko ni Primoža in Tadeja, pleše Ineos

Kdo bo najnevarnejši tekmec Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ko bosta na 108. dirki po Franciji branila lanski 1. in 2. mesto? Kriterij Dauphine, tradicionalna generalka za Tour, ob zmagi Richia Porta ni dala jasnega odgovora. Je pa potrdila pravilo sezone 2021 – ko na startu etapnih dirk ni slovenskih zvezdnikov, je ekipa Ineos nepremagljiva.



Dirka po Dofineji se je po lanski skrajšani koronski različici (Roglič je bil pred gladko zmago, a zaradi padca ni startal na zadnji 5. etapi) vrnila k 8-dnevnemu formatu, ob katerem smo videli sedem zmagovalcev etap. Največje odkritje je bil Mark Padun, 24-letni Ukrajinec iz ekipe Bahrain Victorious, ki je bil premočan za tekmece v 7. in 8. etapi. Ta je ponudila zadnjo dramo v boju za skupno zmago, ko je Geraint Thomas padel na spustu 8 km pred ciljem in je nosilec rumene majice Porte ostal brez pomočnikov.



Drugouvrščeni Aleksej Lucenko (Astana) bi moral nadomestiti le 17 sekund, a ni premogel moči in drznosti za odločilni napad. Ob omahovanju tekmecev se je v ospredje vrnil Thomas, Porta privlekel do zmage, sam pa ubranil končno 3. mesto. Ineosu je po dirkah po Kataloniji (Yates) in Romandiji (Thomas) ter Giru (Bernal) pripadel še Dauphine. Na nobeni od teh preizkušenj ni bilo ne Rogliča ne Pogačarja, ki sta letos v malho že pospravila dirke po UAE, Tirreno–Adriatico (obe Pogačar) in po Baskiji (Roglič).



Če bi gledali le na številke, bi Porta razglasili za največjo nevarnost pred Tourom, ne nazadnje je bil lani na njem 3., letos pa je dobil generalko. A je po zmagi oddal kapetanski trak moštvenim kolegom. »Ne delam si utvar glede Toura. Tu sem, da pomagam,« je dejal 36-letni veteran.

Roglič naj brani naslov prvaka

Z njim se strinja slovenski kolesarski strokovnjak Bojan Ropret. »Na tej dirki je manjkalo precej kolesarjev, ki naj bi igrali glavne vloge na Touru, Porte bržkone ne bo med njimi, velika razlika je med 21 in 8 dnevi dirkanja. Pri Ineosu sicer nikoli ni veš, na koga bodo stavili. Spoznali so, da ne gre izpostavljati enega kapetana, temveč je bolje počakati vsaj en teden dirke, da se pokaže, kdo je najmočnejši. To sovpada tudi z letošnjo traso Toura. Prvi teden po Bretaniji bo vetroven in nepredvidljiv, kdor ga bo preživel brez prask, bo lahko razmišljal o vrhu,« je dodal Ropret, ki je prepričan, da je še dovolj časa, da pravo formo ujamejo Rogličevi pomočniki pri ekipi Jumbo Visma in Pogačarjevi v ekipi UAE. Brez svojih prvih mož sta obe zasedbi na Dauphineju igrali postranski vlogi.



»Za pripravo ekip je še čas, šele po 20. juniju bomo videli, kakšne bodo prave zasedbe za Tour,« se za Ropreta še ni začelo zadnje odštevanje do vrhunca sezone. Zato pa se je za dirko po Sloveniji, ki se bo v sredo začela na Ptuju s Pogačarjem. »Trasa je dobra zanj, če je pripravljen, kot pravijo, bo vse drugo kot 1. mesto zanj razočaranje,« je izpostavil Ropret, ki je ob tem Rogliča pozval, naj 20. t. m. v Kopru brani lanski naslov državnega prvaka, čeprav so iz njegovega tabora sporočili, da ne bo dirkal do začetka Toura 26. t. m. v Brestu: »Naj vsi Slovenci pred Tourom pokažejo, kako se dirka. To bi lahko bil pravi posladek.«

