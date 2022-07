Klemen Prepelič še vedno prisega na besede Kokoškova

Pred petimi leti je slovenska košarkarska reprezentanca začela pohod proti zlati kolajni na evropskem prvenstvu pod obronki Pohorja – v Zrečah. Letos se je lotila dolge poti do obrambe naslova na Gorenjskem, na pripravah v Kranjski Gori. Prva ogrevalna dvoboja pa bo odigrala v Celju: 4. avgusta se bo pomerila z Nizozemsko in dva dneva pozneje s Črno goro. Selektor Aleksander Sekulić resda še čaka na svoje adute iz lige NBA in Mika Tobeyja, a že čuti, kako se njegovi izbranci veselijo prehoda k tekmam. Najbolj rekonvalescent Klemen Prepelič.

Valencijin ostrostrelec si je namreč 27. marca zlomil levo roko na gostovanju v Murcii in od tedaj je razmišljal predvsem o vrnitvi pod obroče. »Začelo se je odštevanje. Vrnil se bom še močnejši!« je takrat zagotovil na družabnih omrežjih in poskušal ostati mož beseda.

»V četrtek sem opravil prvi trening s kontaktom in že prejel prvi udarec po roki. Zdržala je, zato upam, da bo tudi takrat, ko bom prvič padel nanjo,« je včeraj pojasnil Prepelič. Na zlatem EP 2017 je bil s povprečjem 13,8 točke tretji najučinkovitejši Slovenec za Goranom Dragićem (22,6) in Luko Dončićem (14,3), ob osvojitvi četrtega mesta na lanskih olimpijskih igrah je bil s 15,5 točke drugi za Dončićem (23,8).

»Med okrevanjem mi ni bilo lahko, saj sem bil prvič hudo poškodovan. Prva stvar, ki mi je prišla na misel ob zlomu roke, je bila, ali bom lahko igral na letošnjem EP. Ko sem počasi začel vaditi, pa sem bil ves čas sam v telovadnicah in fitnesih, kar za športnika iz kolektivne panoge ni preprosto. Imel pa sem dovolj časa, da sem si odpočil, bil veliko časa doma z družino in se začel psihično pripravljati na eurobasket,« je pojasnil 29-letni branilec iz Slovenske Bistrice.

Komaj čaka na tekmo s Srbi

Ker je klasični lovec na koše, ga je slovenska reprezentanca pogrešala tudi ob zadnjih zmagah nad Hrvaško in Švedsko. Njegova natančna desnica bi bila idealen naslov za domiselne podaje Dončića in G. Dragića pa tudi za sodelovanje s Tobeyjem, s katerim sta zadnji dve sezoni igrala skupaj tudi na klubski ravni. Zdaj so se njune poti ločile. Prepelič je še za eno sezono podaljšal pogodbo z Valencio, ameriški center se je preselil k Barceloni.

»Imam ženo in štiriletnega sina, zato se želim ustaliti. Valencia je pravi kraj, hkrati ima klub vrhunsko infrastrukturo in igralski kader za najvišje dosežke. Prepričan sem, da bomo v naslednji sezoni znova zelo konkurenčni v španski ligi in evropskem pokalu,« je ocenil Prepelič. Najprej se seveda želi osredotočiti na novo avanturo izbrane vrste.

»Zame je bilo igranje za Slovenijo vedno posebna čast, dobro pa se spominjam tudi besed Igorja Kokoškova pred EP 2017. Zabičal nam je: reprezentanca je najboljša ekipa, v kateri boste kdaj igrali. Zdaj imamo moštvo, ki bi lahko ponovilo podvig. V teh težkih časih si Slovenci zaslužimo novo športno pravljico,« je zagotovil Klemen Prepelič.