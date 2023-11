Kek lahko upravičeno pričakuje prvo zmago na euru 2024

Evropsko prvenstvo v nogometu bo rekordno po več merilih, v marsičem bo precedenčno, številne dogodke bomo videli prvič. Navsezadnje bo euro 2024 prvi nogometni šampionat stare celine, ki bo obiskal tudi območje nekdanje Vzhodne Nemčije. Štiri tekme bodo namreč v Leipzigu, torej v mestu, v katerem domuje tudi programirani zvezdnik slovenske nogometne prihodnosti Benjamin Šeško. Slovenija bi lahko obiskala Leipzig, če bi ji žreb namenil igranje v eni od skupin B, D ali F. To bi bilo kar spektakularno: Portugalska, Turčija, Slovenija in Italija, ob Leipzigu pa še obisk Dortmunda. Slovenci bi videli Cristiana Ronalda, spoznali najbolj nogometno mesto v Evropi, doživeli pravo vzdušje obkroženi s Turki in morda premagali Italijo. Podpišem.

Uspelo le Srečku Katancu

Euro 2024 bo tudi prvi turnir, ki ga bo samostojno priredila združena Nemčija, in naposled prvi klasični nogometni spektakel, potem ko sta zadnji euro prizadela pandemija koronavirusa in zgrešen vseevropski eksperiment Michela Platinija, zadnji mundial pa je domoval v nekonvencionalnem nogometnem okolju Arabskega polotoka.

Več precedenčnih potez smo videli že v pripravah za evropsko prvenstvo. Kosovci so denimo zamenjali selektorja Primoža Gliho, četudi je ta v kratkem jesenskem delu ostal neporažen v dveh tekmah s Švico – to je med vsemi Slovenci (9 tekem) uspelo le Srečku Katancu v boju za SP 2002 – in premagal Izrael, kar je bila druga kvalifikacijska zmaga Kosova v tekmi z reprezentanco, ki meri na velik turnir; po zmagi nad Češko iz leta 2019.

Poraz v zadnji tekmi z Belorusijo sodi v rubriko »saj ni res, pa je«: Gliha je nadigral goste z zanj netipično popolno ofenzivo, toda prejel gol iz edinega njihovega strela na vrata. Nekaj dni prej je ostal brez peterice nosilcev igre, kot so Murič, Rahmani, Muriči, Žegrova in Rašica oziroma, če bi upoštevali vloge v slovenski reprezentanci, kot da bi Matjaž Kek igral brez Oblaka, Bijola, Stojanovića, Šporarja in Šeška. To še ni vse, sodniku VAR, ki pri rezultatu 0:0 ni dosodil kazenskega strela za Kosovo, bi bilo treba vzeti licenco.

Seveda tudi tovrstne anomalije sodijo v nogomet, ki je prav zaradi tega tako nepredvidljiv in priljubljen. Navijači lahko resnično pričakujejo športni spektakel najvišje ravni, prvič smo namreč videli tudi številne dogodke in razplete tekem, ki napovedujejo podobno privlačen, izenačen in nepredvidljiv tudi enomesečni šov med 14. junijem in 14. julijem 2024. Kdo bi si denimo mislil, da bo amaterska reprezentanca San Marina na treh zaporednih tekmah zabila gol prvič v 35-letni zgodovini svojega udejstvovanja pod dežnikoma Uefe in Fife? »Prostovoljci« so bili Finska, Danska in Kazahstan.

Od Hrvaške do Danske

Brez skrbi, v štiri leta dolgih »pripravah« na euro je več tabujev zrušila tudi Slovenija. Prvič v svoji zgodovini je premagala Hrvaško, letos je prvič ostala neporažena v dvoboju z Dansko, prvič doslej premagala Finsko, prvič osvojila tudi Belfast in – pozor – se prvič uvrstila na velik turnir brez pomoči dodatnih kvalifikacij. Po sistemu iz leta 2000 se to resda ne bi zgodilo, toda zaradi tega podvig Slovenije, ki je lovila Nemčijo iz tretjega bobna, ni nič manjši ali manj zaslužen.

Potem ko je Uefa posrečeno reformirala sistem žreba skupin za EP in pred njim uravnotežila štiri jakostne bobne, je mogoče vse, nesmiselno je gojiti kakršna koli pričakovanja. Drži le, da velja Slovenija za reprezentanco v vzponu, prihodnje poletje bo skoraj zanesljivo še boljša, bolj uigrana in pogumnejša kot letos. Morda prav euro 2024 – prvi turnir, ki ga je izvršni odbor Uefe izbral v obdobju predsednika Aleksandra Čeferina – ponuja imenitno priložnost za prvo zmago Slovenije na evropskih prvenstvih. Tudi prvo zmago na svetovnih prvenstvih ima v kartoteki prav Matjaž Kek.