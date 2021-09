Karpin bo klovn s trdo roko

Hrvaška izbrana vrsta se za obračun vodilnih v skupini H nocoj vrača na stadion Lužniki, kjer je leta 2018 proslavljala svoj največji uspeh. Toda na obračunu z Rusijo, ki jo bo prvič vodil novi selektor Valerij Karpin, časa za obujanje spominov na srebrno kolajno s svetovnega prvenstva ne bo.



Pozornost ruske javnosti je pred tekmo usmerjena v debi nekoč odličnega vezista na klopi reprezentance, ki je na euru 2020 pod taktirko Stanislava Čerčesova povsem pogorela. Hrvati so na letošnjem prvenstvu pokazali nekaj več, a so precej drugačna ekipa od tiste, ki se je pred tremi leti v Rusiji potegovala za naslov.



»To je zdaj za nami. Lepo je priti sem in se spomniti vsega, a pred nami je nova naloga. Osredotočamo se le na ta novi dvoboj z Rusijo,« je povedal selektor ognjenih Zlatko Dalić, ki je na poti do finala z rojaki v četrtfinalu po izvajanju najstrožjih kazni izločil ravno Rusijo. »Karpin ima drugačen slog igre, s kratkimi podajami. Igrali bodo 4-3-3 in na to smo se pripravili. Tudi zanje je to pomembna tekma, saj bo na tribunah 20 tisoč ljudi,« opozarja Dalić, ki lahko računa na informacije številnih ovaduhov za sovražnikovimi črtami.



Eden takšnih je tudi zvezni igralec Nikola Vlašić, v minuli sezoni kot član moskovskega CSKA najboljši posameznik ruske lige, ki je tik pred obračunom postal novi član londonskega West Hama. Četrti najdražji hrvaški nogometaš vseh časov, prestop naj bi bil težak okoli 34 milijonov evrov, bo moral na tekmah v Moskvi in Bratislavi s soigralci zakriti odsotnost poškodovanega kapetana Luke Modrića. »Na to se moramo začeti privajati, Luka ne bo večno tu. Verjamem, da ga lahko kot ekipa nadomestimo. Kljub temu da povsem enakovredne figure nimamo, se ne bojim. Zvezna vrsta ne sme in ne bo težava,« je prepričan Dalić.

Sladkor zdaj prepovedan

Hrvaška menjava generacij poteka že lep čas, Karpin je po julijskem ustoličenju dobil podobno nalogo in že dvignil veliko prahu, saj je prečrtal osem igralcev z eura, med njimi tudi najboljšega strelca v zgodovini reprezentance Artjoma Dzjubo, ki je bil marca v Sočiju z dvema goloma usoden tudi za slovensko reprezentanco. A 52-letni strateg, ki je poleg nespornih tehničnih kakovosti slovel tudi kot izvrsten provokator, je posegel tudi v prehrano.



»Zakaj sem prepovedal sladkor? Ker so profesionalni nogometaši. Morda so prej pili tudi vodko, ne vem. Sladkor profesionalnemu nogometašu ne prinese nič dobrega,« je ob nedavnem druženju z mediji povedal Karpin. Nekateri reprezentanti so že dejali, da bodo pogrešali Dzjubo in njegove šale. Karpin jim je takoj vrnil žogico, rekoč, da bo zdaj on skrbel za šale in igral klovna. Kdo se bo smejal zadnji?

