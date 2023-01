Kaja Juvan že takoj z junakinjo Wimbledona

Če gre soditi po jutru, bo slovenski teniški dan lep. Kaja Juvan je namreč lepo odprla prvi turnir sezone za prestižni grand slam. V Melbournu je s 7:5 in 6:1 ugnala uvodno tekmico Seleno Janičijević, 20-letno francosko igralko srbskih korenin. Pred Ljubljančanko bo v naslednjem kolu, torej že jutri, precej višja ovira: wimbledonska zmagovalka Jelena Ribakina.

Sleherni teniški akter in z njim vred še armada privržencev te igre po vsem svetu odšteva do uvodnega od štirih najbolj čislanih tradicionalnih turnirjev. Za melbournski spektakel napoči čas sredi januarja, ko športna Evropa, vsaj njen alpski in nordijski del, namenja pozornost smučarskim panogam. Ni pa malo tistih, ki jo ucvrejo v zdaj poletno Avstralijo in tam spremljajo predstave teniških zvezdnikov.

Juvanova prav v vrh še ne sodi, a na svoji dosedanji športni poti je ta 22-letnica ugnala že kopico uglednih tekmic, nazadnje je izjemen delež prispevala tudi pri slovenski reprezentanci, ko je bila ta boljša od favorizirane kitajske izbrane vrste. Toda zdaj je napočil čas za uveljavljanje na turnirjih, Kaja je svojo letošnjo avstralsko zgodbo začela spodbudno.

Stresu se ni izognila

»Sprva mi sicer ni šlo prav vse kot po maslu. Stresu se nisem mogla izogniti, saj že dolgo nisem igrala na turnirju te ravni, toda iz minute v minuto sem se počutila bolje in temu primerna je bila tudi igra,« nam je iz Melbourna povedala najbolj obetavna slovenska igralka, decembra 2019 izbrana za mlado športno osebnost leta pri nas: »Res, lepo sem sklenila ta prvi dvoboj in zdaj si želim le umirjeno pripravo za naslednji preizkus.« Ta bo sodeč po razmerjih moči v ženskem tenisu precej zahtevnejši.

Sredina tekmica Juvanove bo Ribakina, Rusinja, ki nastopa za Kazahstan. Športni svet jo pozna predvsem kot zadnjo zmagovalko Wimbledona. »Seveda se zavedam, da Jelena igra dober tenis. Njene zmage to potrjujejo. Ne občutim pa pritiska, lotila se bom naloge po najboljših močeh,« je dejala Kaja, ki se – kot vedno – v Melbournu zelo dobro počuti. Sploh ji je to eno od najljubših mest, ki jih je doslej obiskala, navdušena je nad naravnim okoljem razkošnega parka, kjer je znameniti teniški center, ta je od hotela oddaljen le pet minut. Preseneča pa jo v teh dneh, tako kot tudi druge udeležence turnirja, spremenljivo vreme. »Res, takšnih razlik med dnevi ob tem letnem času v Avstraliji niso vajeni. Torej v ponedeljek, ko sem igrala, je bilo toplo, torek po napovedih prinaša vroč val, v sredo pa bo mrzlo,« nam je Juvanova še sporočila iz Melbourna.