Kaj danes čaka naše športnike v Pekingu?

Danes bodo na igrah na Kitajskem podelili prve komplete odličij, pri čemer bodo močno slovensko orožje smučarke skakalke, ki že celo sezono navdušujejo z odličnimi rezultati. Edina posamična preizkušnja za dekleta, tekma na srednji skakalnici, se bo s prvo serijo pričela ob 11.45; finale sledi ob 12.35. Močno slovensko reprezentanco sestavljajo Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj.

Prvič bo šlo zares tudi pri biatloncih, ki jih ob 10. uri čaka mešana štafeta. Slovenske barve bo zastopala četverica Jakov Fak, Miha Dovžan, Polona in Živa Klemenčič. Predvsem izkušnje pa bo na 15-kilometrskem skiatlonu nabirala smučarska tekačica Neža Žerjav.

Peter Prevc na četrtkovem treningu FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Končne odločitve

Na letošnjih igrah bo skupno podeljenih rekordnih 109 kompletov medalj, prvih šest že danes. Poleg mešane štafete v biatlonu, posamične ženske preizkušnje smučark skakalk na srednji skakalnici in skiatlona na 15 kilometrov za smučarske tekačice bodo znane še tri končne odločitve, kjer pa Slovenija nima predstavnikov. Nosilci kolajn bodo znani še v hitrostnem drsanju na razdalji 3000 metrov za ženske in mešani štafeti v hitrostnem drsanju na kratke proge, medtem ko se bodo smučarji prostega sloga za olimpijsko slavo najprej merili na grbinah.

Urška Pribošič FOTO: Mike Blake Reuters

Preostala tekmovanja

Za Slovence bodo od preostalih tekmovanj v ospredju kvalifikacije smučarjev skakalcev na srednji napravi, kjer bodo visoko ciljali tudi Slovenci. V kvalifikacijah bodo nastopili slovenski orli Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos. Po treningih je brez olimpijskega nastopa na srednji napravi po odločitvi trenerja ostal Cene Prevc. Kvalifikacije že pred tem v disciplini slopestyle čakajo tudi deskarko Urško Pribošič.

Skupinski del se bo nadaljeval za mešane dvojice v curlingu in hokejistke. V skupini A se bosta merili Kanada in Finska ter ZDA in Ruski olimpijski komite, medtem ko se bosta v skupini B udarili Češka in Švedska ter Japonska in Danska. Sankače v soboto čakata prvi dve od skupno štirih voženj.