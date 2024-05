Jurij Tepeš: Takšne priložnosti se ne zavrne

Po včerajšnjem treningu najboljših slovenskih smučarskih skakalk na igrišču pred kranjsko Gimnazijo Franceta Prešerna se je kot glavni trener javnosti prvič predstavil Jurij Tepeš. Nekdanji vrhunski letalec, ki je 14. februarja dopolnil 35 let, je dal jasno vedeti, da se že veseli izzivov, ki so pred njim.

Kdaj ste prejeli ponudbo za selektorja?

»Pogovarjati smo se začeli po finalu v Planici oziroma v začetku aprila. Potem sem si vzel kakšen teden za razmislek. Toliko sem potreboval, da sem dobro razmislil o vsem skupaj in se pogovoril tudi s starši, zlasti z očetom.«

Kaj vam je svetoval Miran?

»O tem sem se odločal v Kanadi, kjer sem očetu pomagal pri pripravi jadrnice za pot čez Pacifik. Zato sva imela na voljo veliko časa za pogovor. Pri odločitvi me podpira.«

Kaj je slednjič pretehtalo?

»Predvsem motivacija. Že ko sem bil športnik, sem si želel dati nekaj nazaj športu. In takšne priložnosti se po mojem ne zavrne. Moram reči, da sem počaščen, ker so me izbrali, saj tega nisem pričakoval.«

Pa vendarle: težko bi stopili v večje čevlje. Zaradi izjemnih rezultatov, ki so jih naše skakalke dosegale v prejšnjih letih, bodo pričakovanja zagotovo velika.

»Zavedam se, da so bili rezultati v zadnjih letih vrhunski, tako da rezerv ni prav veliko. Nadejam se, da lahko določene stvari še izboljšamo, vendar ne bi rad pritiskal na dekleta z različnimi lovorikami. Iz svojih izkušenj vem, da je treba biti v skokih sproščen, če želiš biti uspešen. Čevlji bi bili zares težko večji, a za zdaj smo šele v pripravljalnem obdobju, zaradi česar še ne čutim pritiska. Zagotovo bo ta večji, ko bomo v pričakovanju prvih tekem.«

Z Niko Prevc, ki je v minuli zimi zablestela z osvojitvijo velikega kristalnega globusa, ste sodelovali že v mladinski reprezentanci. Kako ste videli njen preboj v svetovni vrh?

»Zadnja tri leta je trenirala z nama s Stenom (Balohom), tako da jo dobro poznam. Prevčeva je šla postopoma navzgor, njen razvoj je bil premišljen. Nikin skok v vrh se ni zgodil čez noč ali v eni sezoni, načrtno smo jo vodili dalj časa, da bi spredaj ostala čim dlje. Vendar pa moram ob tem poudariti, da v ekipi nimamo le Nike Prevc, ampak imamo tu še Niko Vodan, Emo Klinec, Tajo Bodlaj, Katro Komar, Ajdo Košnjek, Tino Erzar ... Imamo več dobrih deklet in z vsemi bomo merili na čim boljše dosežke.«

Po kakšnem ključu ste izbrali svoje pomočnike?

»Od prejšnje ekipe je ostal zgolj fizioterapevt Gaber Arh, ki bo pomagal tudi pri pripravi smuči. Preostala dva, pomočnika Andraža Pograjca in kondicijskega trenerja Jana Jamnika, sem izbral glede na lastne izkušnje in priporočila drugih. Pograjc je v prejšnjih dveh letih delal v finski reprezentanci, Jamnik pa je v minuli sezoni sodeloval z našo moško vrsto B, tako da je že vpet v skoke.«

Na kakšen način boste sodelovali s prejšnjim glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem, ki bo poslej kot koordinator in vodja ene od skupin deloval na Državnem panožnem nordijskem centru?

»Ne vem, o tem še nisva prav veliko govorila, a ne pričakujem težav, saj sva z Zoranom doslej dobro sodelovala.«