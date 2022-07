Jumbo Visma je še vedno nenasitna

Čast francoskih matadorjev na Touru je rešena. V 19. etapi je ekipe sprinterjev presenetil Christophe Laporte, ki je poskrbel za to, da so se gostitelji imeli česa veseliti po 38 sušnih etapah. Ob tem pa je nadaljeval izjemen niz ekipe Jumbo Visma, ki je nenasitna, čeprav si je že zagotovila rumeno, zeleno in pikčasto majico. Njen festival bo morda danes prekinil Tadej Pogačar, ki bo v vožnji na čas naskakoval svoj četrti letošnji dnevni uspeh.

Veliki dvoboj za končno zmago med Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom je tako zaznamoval 109. dirko po Franciji, da so preostalim ostale samo drobtinice. In še te pobira Jumbo Visma, ki je v 18. etapi na Hautacamu odločila vse. Vingegaard je odbil zadnji Pogačarjev napad in si prikolesaril prvo rumeno majico, h kateri je sodila še pikčasta kralja gora. Njegov najmočnejši pomočnik Wout van Aert si je že pred tem prikolesaril neulovljivo prednost v točkovanju za zeleno majico. Edino preostalo, belo za najboljšega mladega kolesarja, je odnesel Pogačar iz ekipe UAE.

Čeprav gre v sklepnih dneh Toura zgolj še za prestiž, ekipi, ki sta ga obvladovali od starta v Københavnu, ne popuščata. Njuno monotonijo je poskušal razbiti tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki se je lani veselil dveh etapnih zmag, letos pa je nase opozoril šele v 19. etapi. In še to v pobegu, ki je bil že od začetka obsojen na neuspeh. Ujeli so ga že 47 km pred ciljem 188,3 km dolge preizkušnje.

Za to so poskrbele ekipe preživelih sprinterjev, ki so se z zadnjimi močmi borile, da do njihovi aduti v Pirenejih lovili časovne zapore. Gotovo niso bile zadovoljne s tem, da je vse njihovo delo v zadnjem kilometru izničil Laporte. Francozi so bili navdušeni, to je bila njihova prva etapna zmaga po tisti Juliana Alaphilippa v 1. etapi lanskega Toura v Nici. Drugi so bili poparjeni, Jumbo Visma, ki je že tako ali tako pobrala vse na tej dirki, je slavila svojo že peto etapno zmago. Pred tem sta bila po dvakrat uspešna Vingeggard in van Aert.

Slednji je favorit za zmago v preostalih dveh etapah, tudi lani je namreč dobil 20. in 21. etapo, vožnjo na čas in parado zmagovalcev v Parizu. Letošnji spored je enak. Danes je na vrsti 40,7 km ure resnice v Rocamadourju, jutri Elizejske poljane.

Na njih je bil Pogačar dvakrat zapored v rumenem, tokrat bo nanje zapeljal v beli majici. Zaostanka 3:26 za Vingegaardom ne more več nadoknaditi, če se Dancu ne zgodi kaj nepredvidenega. Pogačar se je sicer kot čudodelec že izkazal leta 2020, ko je v kronometru rumeno majico slekel Primožu Rogliču, vendar so številke zdaj zanj precej bolj neugodne.

Tedaj je pred rojakom zaostajal 57 in ga za končno zmago z 59 sekundami prednosti v 36 km prehitel za 1:56. Tokrat bi moral proti Vingegaardu pridobiti dobrih pet sekund na kilometer, kar je misija nemogoče. To pa Pogačarju ne bo preprečilo, da bo poskušal slaviti svojo četrto letošnjo in skupno že deseto etapno zmago na Touru. Domačo nalogo je gotovo opravil, spomladi je proučil traso, ko je morda še računal, da bo to odločilna preizkušnja za rumeno majico.

Pri Jumbu Vismi, pri kateri so se že opekli z njim, jo kljub zajetni prednosti jemljejo kot tako. »V vožnji na čas ni popuščanja, vse je mogoče,« je športni direktor nizozemske zasedbe Merijn Zeeman namignil, da želijo Pogačarja premagati tudi v boju s štoparico.