Janjina mama Darja razkrila, kaj prvakinjo čaka doma

Park urbanih športov Aomi je dobil zlati lesk v slovenskem sijaju. Športno plezanje se je prvič predstavilo na olimpijskih igrah, debitantsko zlato odličje v kombinaciji hitrosti, balvanov in težavnosti pa je šlo v naše roke, za še tretje zlato odličje Slovenije na tokijski olimpijadi. Janja Garnbret, šestkratna svetovna prvakinja, se je tudi olimpijsko okronala kot najboljša plezalka na svetu, v svojih specialnostih v balvanskem in težavnostnem plezanju je bila v Tokiu najboljša in z njima nadgradila peto mesto iz hitrostnega dela. V tem prvem delu tekmovanja je postavila, prav v dvoboju z Av...